광주지방국세청, 경제자유구역 입주기업 맞춤형서비스 'OK'

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광주경제자유구역청·한국특허기술진흥원과 MOU 체결

R&D 세액공제 사전심사…법인세 공제·감면 컨설팅 제공

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 광주지방국세청이 광주경제자유구역 입주기업에 맞춤형 서비스 제공한다.

연구개발(R&D) 세액공제 사전심사와 법인세 공제·감면 컨설팅을 통해 지역기업 육성을 적극 지원할 방침이다.

광주지방국세청(청장 김학선)은 15일 광주경제자유구역청에서 광주경제자유구역청, 한국특허기술진흥원과 함께 첨단전략산업 기업 육성 및 기술 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 광주경제자유구역 입주기업을 위한 산업 지원, 특허 정보 제공, 세제 지원까지 기업 성장을 위한 과정을 유기적으로 연계하는 통합 지원체계 구축을 목적으로 추진됐다.

김학선 광주지방국세청장(왼쪽 첫번째)이 15일 광주경제자유구역청에서 선석기 광주경제자유구역청장(가운데), 김명섭 한국특허기술진흥원장과 '첨단 전략산업 기업 육성 및 기술 경쟁력 강화'를 위한 업무협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다. [사진=광주지방국세청] 2026.04.15 dream@newspim.com

협약에 따라 광주경제자유구역청은 첨단 전략산업 기업을 육성하고, 한국특허기술진흥원은 기술과 특허 경쟁력을 지원하며, 광주지방국세청은 세제 측면에서 뒷받침할 계획이다.

이를 통해 사업화에 이르는 과정을 유기적으로 지원할 수 있는 기반이 마련되어 기업의 혁신 성장과 기술 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

구체적으로 광주경제자유구역청은 입주기업의 기술 수요를 파악해 한국특허기술진흥원에 지식재산 지원을 요청하고, 경영 및 세정, 지식재산 관련 애로사항을 상시 수집하여 각 기관에 전달하는 통합 소통창구를 운영한다.

또 한국특허기술진흥원은 특허 조사분석, 특허 정보와 DB를 제공하고 특허 관련 분야 기술 교육 훈련 지원을 수행한다.

광주지방국세청은 광주경제자유구역청에서 한국특허기술진흥원에 지원 요청한 기업을 대상으로 R&D 세액공제 사전심사와 법인세 공제･감면 컨설팅 서비스를 제공하기로 했다.

김학선 광주지방국세청장은 "기업이 연구개발에 더욱 전념할 수 있도록 R&D 세액공제 사전심사와 공제･감면 컨설팅을 통해 세제 적용에 대한 불확실성을 해소해 기업이 세무 부담을 줄이고 예측가능성을 높이는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

앞으로 세 기관은 공동 실무협의체 운영, 합동 컨설팅 정례화, 기업 애로사항 공동 대응을 위한 전담 창구 및 핫라인 운영 등을 통해 협력의 실효성을 높여 나갈 계획이다.

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