전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

광주지방국세청, 경제자유구역 입주기업 맞춤형서비스 'OK'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 광주지방국세청이 15일 광주경제자유구역청, 한국특허기술진흥원과 업무협약을 체결했다.
  • R&D 세액공제 사전심사와 법인세 공제·감면 컨설팅으로 입주기업을 지원한다.
  • 세 기관이 통합 지원체계를 구축해 기업의 혁신 성장과 기술 경쟁력 강화를 도모한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광주경제자유구역청·한국특허기술진흥원과 MOU 체결
R&D 세액공제 사전심사…법인세 공제·감면 컨설팅 제공

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 광주지방국세청이 광주경제자유구역 입주기업에 맞춤형 서비스 제공한다.

연구개발(R&D) 세액공제 사전심사와 법인세 공제·감면 컨설팅을 통해 지역기업 육성을 적극 지원할 방침이다.

광주지방국세청(청장 김학선)은 15일 광주경제자유구역청에서 광주경제자유구역청, 한국특허기술진흥원과 함께 첨단전략산업 기업 육성 및 기술 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 광주경제자유구역 입주기업을 위한 산업 지원, 특허 정보 제공, 세제 지원까지 기업 성장을 위한 과정을 유기적으로 연계하는 통합 지원체계 구축을 목적으로 추진됐다.

김학선 광주지방국세청장(왼쪽 첫번째)이 15일 광주경제자유구역청에서 선석기 광주경제자유구역청장(가운데), 김명섭 한국특허기술진흥원장과 '첨단 전략산업 기업 육성 및 기술 경쟁력 강화'를 위한 업무협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다. [사진=광주지방국세청] 2026.04.15 dream@newspim.com

협약에 따라 광주경제자유구역청은 첨단 전략산업 기업을 육성하고, 한국특허기술진흥원은 기술과 특허 경쟁력을 지원하며, 광주지방국세청은 세제 측면에서 뒷받침할 계획이다.

이를 통해 사업화에 이르는 과정을 유기적으로 지원할 수 있는 기반이 마련되어 기업의 혁신 성장과 기술 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

구체적으로 광주경제자유구역청은 입주기업의 기술 수요를 파악해 한국특허기술진흥원에 지식재산 지원을 요청하고, 경영 및 세정, 지식재산 관련 애로사항을 상시 수집하여 각 기관에 전달하는 통합 소통창구를 운영한다.

또 한국특허기술진흥원은 특허 조사분석, 특허 정보와 DB를 제공하고 특허 관련 분야 기술 교육 훈련 지원을 수행한다.

광주지방국세청은 광주경제자유구역청에서 한국특허기술진흥원에 지원 요청한 기업을 대상으로 R&D 세액공제 사전심사와 법인세 공제･감면 컨설팅 서비스를 제공하기로 했다.

김학선 광주지방국세청장은 "기업이 연구개발에 더욱 전념할 수 있도록 R&D 세액공제 사전심사와 공제･감면 컨설팅을 통해 세제 적용에 대한 불확실성을 해소해 기업이 세무 부담을 줄이고 예측가능성을 높이는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

앞으로 세 기관은 공동 실무협의체 운영, 합동 컨설팅 정례화, 기업 애로사항 공동 대응을 위한 전담 창구 및 핫라인 운영 등을 통해 협력의 실효성을 높여 나갈 계획이다.

dream@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동