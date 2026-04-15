전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

사상 최대 실적에 AX 성과도 가시화…체질 개선에 웃는 한컴

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한컴이 15일 일본 IT 위크에서 기업 3곳과 MOU 체결했다.
  • AI 생체인식과 전자문서 솔루션으로 일본 시장 협력 확대했다.
  • 지난해 매출 1753억원, 영업이익 509억원 역대 최대 실적 달성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

日 기업들과 전략적 업무협약...사이버링크스와 한컴오스 공급계약 성과
클라우드 매출 증가로 지난해 사상 최대 실적
김연수 대표 취임 이후 AI 기업 전환 속도

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 지난해 사상 최대 실적을 기록한 한글과컴퓨터(한컴)가 AX(인공지능 전환)에서도 성과를 내면서 체질 개선에 속도를 내고 있다.

15일 업계에 따르면 한컴은 지난 8일 일본 도쿄에서 열린 '2026 재팬 IT 위크 스프링'에 참가해 일본 주요 기업들과 전략적 업무협약 3건을 체결했다.

한글과컴퓨터 본사 전경 [사진=한글과컴퓨터]

한컴은 이번 전시에서 인공지능(AI), 생체인식, 전자문서 기반 기술을 아우르는 디지털 트러스트 솔루션을 선보였고 이를 기반으로 일본 시장 내 협력 성과를 확보했다.

한컴은 사이버링크스, 선디지털시스템과 각각 MOU를 체결하고 일본 금융 및 엔터프라이즈 시장을 겨냥한 생체인증 및 인증 시스템 사업을 공동 추진하기로 했다.

이는 한컴이 전통적인 사업 영역인 소프트웨어 부문뿐만 아니라 AI와 생체인식 사업에서도 경쟁력을 갖고 있음을 보여준다.

한컴은 지난 2024년 스페인의 AI 생체인식 기업 페이스피(FacePhi)에 전략적 투자를 단행해 2대 주주로 올랐고 페이스피의 아시아·태평양 지역 독점 사업권을 확보했다.

페이스피와 공동 개발한 AI 기반 안면인식 솔루션 '한컴 오스'는 일본의 사이버링크스와 공급 계약을 체결하기도 했다. 여기에 AX에서 시너지를 낼 수 있는 인수합병(M&A)도 준비 중인 것으로 알려졌다.

김연수 한컴 대표는 "한컴은 AI와 인증, 전자문서 기술을 결합한 디지털 트러스트 솔루션을 통해 글로벌 시장 확장을 추진하고 있다"라며 "일본 시장에서도 현지 파트너와의 협력을 기반으로 기술 적용 사례를 확대하고 지속적인 성과를 만들어 나가겠다"라고 말했다.

AI 사업의 성과는 실적에도 반영됐다. 한컴은 지난해 별도 기준 매출액 1753억원, 영업이익 509억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 10.2%, 영업이익은 2.4% 증가한 수치다. 별도 기준 역대 최대 실적이다.

한컴어시스턴트, 한컴피디아 등 AI 에이전트 제품군이 시장에 연착륙하고 새로운 AI 라이선스 도입을 통해 실적 개선이 이뤄졌다는 분석이다. 특히 비설치형 부문인 클라우드 매출은 전년 대비 30% 이상 증가한 것으로 알려졌다.

그동안 한컴은 설치형 소프트웨어 한컴오피스가 매출의 중심이었다. 한컴오피스 중심의 사업 포트폴리오는 지난 2021년 김연수 대표가 취임한 이후 달라졌다.

선택과 집중을 통해 AI 에이전트 외에도 클라우드 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업으로 포트폴리오가 재편되고 있는 것이다.

AI 사업 역량은 대외적으로도 인정받고 있다. 과학기술정보통신부 주관 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트(독파모)'에서 LG AI연구원 컨소시엄의 주축으로 참여 중이다. 한컴은 컨소시엄 내에서 독자 AI 모델의 산업 현장 적용 및 응용 서비스 확산을 담당하고 있다.

이러한 한컴의 체질 개선에 실적 전망도 밝다. 이병화 신한투자증권 연구원은 "AI 에이전트로 사업 영역을 확장 시 성장의 구조 변화를 기대할 수 있을 것"이라며 "AI 기업으로 재평가 가능성도 점차 늘고 있다"고 밝혔다.

심의섭 NH투자증권 연구원도 "올해 AI 활용 저변을 넓히기 위해 AI 에이전트 기업으로 사업 전환과 고도화를 추진 중"이라며 "한컴어시스턴트를 중심으로 특정한 목표에 맞춰 설계된 마이크로 에이전트를 지속 출시하고 글로벌 시장 확장도 추진하며 중장기 관점에서 확대될 AI 사업 성과에 주목해야 한다"고 전했다.

origin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동