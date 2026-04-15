조현 장관 "핵잠 도입, IAEA와 투명하고 긴밀하게 소통할 것"

그로시 사무총장 면담...'한-IAEA 협정' 논의 시작

조현 "韓 원자력 강국...NPT 의무 완전히 이행할 것"

그로시 "北 핵프로그램 여전히 IAEA의 중요 현안"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 15일 방한 중인 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장과 만나 한국이 핵추진 잠수함 도입 과정에서 IAEA와 투명하고 긴밀하게 소통해 나갈 것이라고 밝히고 IAEA의 협조를 당부했다.

조 장관은 이날 면담에서 "전 26기를 운영 중인 세계 5대 원자력 강국으로, 핵확산금지조약(NPT) 의무를 완전히 이행하고 있으며 가장 높은 수준의 안전조치 의무를 이행해온 국가"라고 강조하며 이같이 밝혔다.

조현 외교부 장관이 15일 서울 세종로 외교부 청사에서 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장과 만나 한-IAEA 현안에 대해 논의하고 있다. [사진=외교부] 2026.04.15

그로시 사무총장은 "한국이 그동안 충실히 이행해 온 비확산 및 안전조치 의무들을 지속적으로 준수해 나갈 것을 기대한다"면서 긴밀하게 협력해 나가자고 했다.

그로시 사무총장은 앞서 이날 오전 기자 간담회에서 한국의 핵잠수함 보유와 관련해 "핵잠수함에 사용되는 핵물질이 잠수함을 추진하는 용도로만 사용된다는 것을 IAEA가 제대로 확인을 할 수 있도록 하는 것이 중요하다"면서 이를 위한 '한-IAEA 별도 협정'을 언급한 바 있디. 그로시 사무총장은 이날 조 장관과의 면담이 이 문제를 논의하기 위한 '킥오프(시작)'라고 말했다.

조 장관은 이날 면담에서 한반도 정세 및 북핵 문제 해결을 위한 한국 정부의 노력을 설명했다. 조 장관은 정부가 남북 간 적대와 대결을 종식하고 평화공존·공동 성장의 한반도를 실현하기 위해 노력하고 있다고 강조했다. 그로시 사무총장은 이에 대해 "북한의 핵프로그램은 여전히 IAEA의 중요 현안 중 하나"라며 이 문제와 관련한 한국의 외교적 노력을 지지한다고 밝혔다.

조 장관은 현재 중동 상황에 깊은 우려를 표하면서 미국과 이란 간 휴전 협상을 통해 역내 평화와 안정이 회복되고 호르무즈 해협에서 한국을 포함한 모든 선박의 자유로운 통항이 재개되기를 희망한다고 했다.

그로시 사무총장은 조 장관의 우려에 공감하고 이란 핵 시설, 우크라이나 자포리자 원전 등 국제 정세와 관련한 최근 상황에 대해 의견을 교환했다.

opento@newspim.com