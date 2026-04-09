IAEA 사무총장 내주 방한...핵잠수함 관련 논의 주목

AI 핵심 요약beta
- 라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 9일 14~15일 한국 방문한다.
- 조현 장관이 그로시와 북핵·중동 현안 및 원자력 협력을 논의한다.
- 핵추진 잠수함 연료 사찰 프로토콜 마련을 중점 논의한다.
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韓 핵잠 연료에 대한 '별도 검증체계' 논의할 듯
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 오는 14~15일 한국을 방문할 예정이다. 그로시 사무총장의 이번 방문을 계기로 한국의 핵추진 잠수함 보유 추진과 관련한 제반 사항이 논의될 것으로 보인다.
박일 외교부 대변인은 9일 정례 브리핑에서 "그로시 사무총장이 조현 장관의 초청으로 1박 2일 일정으로 한국을 방문할 예정"이라며 "조 장관은 15일 오후 그로시 사무총장을 면담하여 중동 등 글로벌 이슈, 북핵 문제와 같은 현안에 대해서 협의하고, 원자력 안전·기술 협력 등 다양한 분야에서 양측 간 협력 방안을 논의할 것"이라고 밝혔다.
조 장관과 그로시 사무총장의 면담에서 주목되는 부분은 한국이 추진 중인 핵추진 잠수함이 연료에 대한 IAEA의 사찰 방식 논의다. 핵잠수함 자체는 IAEA이 사찰 대상이 아니지만, 한국은 NPT(핵확산금지조약)에 가입한 핵 비보유국이기 때문에 핵잠수함의 원자로에 사용되는 핵연료는 IAEA의 사찰을 받아야 한다.
하지만 지금까지 핵 비보유국이 핵잠수함을 보유한 전례가 없기 때문에 IAEA는 이에 대한 사찰 프로토콜을 갖고 있지 않다. 따라서 한국이 핵잠수함을 보유할 경우 핵잠수함 연료가 군사적으로 전용되는지 여부를 감시할 수 있는 별도의 검증 체계를 만들어야 한다.
이와 관련해 외교부 당국자는 "정부는 핵잠수함 도입 과정에서 NPT상 의무를 완전히 이행하는 국가로서, IAEA와 투명하게 소통해 나가겠다는 뜻을 강조할 것"이라고 말했다.
opento@newspim.com