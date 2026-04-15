경북도, 동해안 5개 시·군 46곳 연안침식 정밀 조사

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울진 수산지역·독도 포함 조사지 확대…침식 심각 지역 정비사업 연계

드론 등 첨단기술 도입…조사 신뢰도 배가

[울진·영덕·포항·울릉·경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 기후위기 속 연안침식 대응 강화를 위해 정밀 조사에 들어갔다.

15일 경북도에 따르면 도는 동부청사에서 시·군 관계자, 외부 전문가 등이 참석하는 '2026년 연안 침식 실태조사 용역 착수보고회'를 열고 조사 계획 점검과 함께 향후 추진 방향을 공유했다.

경북도는 15일 동부청사에서 도와 시군 관계자, 외부 전문가 등이 참석하는 '2026년 연안 침식 실태조사 용역 착수보고회'를 열고 조사 계획 점검과 함께 향후 추진 방향을 공유했다.[사진=경북도]2026.04.15 nulcheon@newspim.com

연안 침식은 해수면 상승과 강한 태풍 증가 등 기후변화의 영향과 항만·어항 개발 등 인위적 요인이 복합적으로 작용해 발생하는 현상으로, 최근 그 속도와 범위가 확대 추세를 보이고 있다.

경북도는 이러한 변화에 선제 대응하기 위해 조사 정밀도를 높이고, 과학적 관리 기반을 강화한다는 방침이다.

조사 대상은 포항, 경주, 영덕, 울진, 울릉 등 동해안 주요 연안 46개소이다.

특히 울진 수산지역과 함께 독도(동도·서도)를 신규 조사 지역으로 포함해 기존 감시 사각지대를 해소하고, 영토 관리 차원의 기초자료 확보에도 의미를 더했다.

조사 내용은 ▲계절별 해안선 변화 측량▲퇴적물 분석▲위성영상 분석▲수심 및 하천 영향 조사 등에 초점을 맞춰져 있다. 포항 송도·영일대, 영덕 장사해수욕장 등 주요 지역에는 영상 모니터링 시스템을 운영해 해변 변화를 실시간으로 관측할 계획이다.

또 이번 조사에서는 드론을 활용해 백사장 모래 체적 변화를 정량적으로 분석하는 등 첨단기술을 적극 도입해 조사 신뢰도를 더욱 높인다는 방침이다.

조사 결과는 연안 침식 등급(A~D) 평가의 기초자료로 활용되며 침식이 심각한 지역은 연안 정비 사업에 우선 반영해 국비 확보와 체계적인 정비 추진에 활용될 예정이다.

문성준 경북도 해양수산국장은 "동해안은 파랑의 영향을 직접 받는 지형적 특성상 연안 침식이 빠르게 진행되는 지역"이라며 "과학적이고 체계적인 실태 조사를 통해 소중한 연안 자원을 보존하고 도민들이 안심하고 머무를 수 있는 안전한 해안 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com