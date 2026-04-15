"삼척은 실험장 아니다"…시민단체, 삼척 석탄발전소 '암모니아 혼소 실증' 전면 철회 촉구

"암모니아 혼소는 청정수소 아니다…전기요금·초미세먼지만 늘릴 뿐"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척 석탄화력발전소를 둘러싼 '암모니아 혼소 발전 실증 사업'에 대해 지역 시민·환경단체가 "기후위기 대응을 빙자한 전기요금 폭탄이자 주민 건강 위협"이라며 전면 철회를 촉구하고 나섰다.

15일 삼척지역 시민단체에 따르면 삼척시청 앞에서는 삼척석탄발전소반대투쟁위원회, 동해·삼척 기후위기비상행동, 삼척시민행동, 가톨릭·노동·기후단체 등 지역 단체들이 함께한 집회가 열렸다. 참가자들은 "삼척은 실험장이 아니다", "혼소 발전 실증사업 철회하라"는 구호를 외치며 정부에 사업 취소를 요구했다.

성원기 강원대학교 명예교수(삼척석탄발전소반대투쟁위 공동대표)는 발언에서 "석탄화력발전소는 누가 뭐래도 기후위기의 주범이고, 수명을 연장하는 모든 시도는 지구 생태계를 위협하는 행위"라며 "석탄에 암모니아를 섞어 태운다고 달라지는 것은 없다"고 비판했다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척석탄화력반대투쟁위원회는 시민환경단체 회원들이 삼척시청 앞에서 석탄발전소 석탄-암모니아 혼소 발전 실증사업 철회를 요구하고 있다. 2026.04.15 onemoregive@newspim.com

그는 정부가 추진해 온 '청정수소발전의무화제도(CHPS)'를 거론하며 "암모니아는 수소·질소 화합물인데, 이를 '청정수소'라고 부르는 것부터 출발이 잘못됐다"고 지적했다.

이어 "사우디 등에서 LNG로 만든 그레이 수소를 암모니아로 변환해 가져오는 과정 전체가 이산화탄소를 대량 배출하는 구조"라며 "결국 기후위기에는 도움도 안 되면서 발전단가만 올려 국민 전기요금 인상으로 귀결되는 사업"이라고 주장했다.

성 교수는 "암모니아를 태우면 질소산화물이 쏟아져 나오고 이는 1급 발암물질인 초미세먼지를 만들어 주민들을 초미세먼지 속에 가두는 것"이라며 "이득을 보는 것은 암모니아 탱크와 설비를 만드는 일부 대기업뿐이고 비용과 피해는 국민과 지역 주민 몫"이라고 말했다.

그는 이재명 정부가 지난해 10월 CHPS 시장 폐지를 발표한 점을 언급하며 "정부가 이미 석탄·암모니아 혼소 발전을 더 이상 추진하지 않겠다고 결론을 내렸는데, 삼척에서 실증사업을 계속하는 건 '없어진 사업의 실험'을 삼척에 떠넘기는 것"이라며 "남부발전의 삼척 그린파워 암모니아 혼소 실증사업을 즉각 철회하라"고 요구했다.

삼척 출신 박원표 신부(삼척석탄발전소반대투쟁 상임대표)는 1970년대 삼척화력발전소 시절을 회상하며 "당시 탄재와 분진이 사대광장을 메울 정도여서 빨래를 널지 못했고, 시민들이 폐질환·심장병으로 고통받았다"며 "발전소 폐쇄 후에야 비로소 공기가 맑아졌다"고 말했다.

그는 "삼척·원덕·동해 일대가 이미 화력발전소로 포화 상태인데 여기에 암모니아 혼소까지 더하겠다는 것은 70년대의 환경 재앙을 다시 반복하겠다는 것과 다름없다"며 "국회에서 2040년 탈석탄법 논의가 진행 중인 만큼 오히려 폐쇄 시점을 앞당기는 방향으로 가야 한다"고 주장했다.

박 신부는 "석탄과 암모니아를 함께 태우면서 생기는 질소산화물은 폐 깊숙이 침투해 호흡기와 심혈관을 망가뜨리는 치명적 물질이고, 타지 않은 암모니아는 독성 가스로 변해 호흡 자체를 위협한다"며 "이 물질들이 초미세먼지로 축적돼 생명을 갉아먹게 놔둘 수는 없다"고 말했다.

그는 다가오는 6월 지방선거를 겨냥해 "이번 선거에서 암모니아 혼소 발전 실증사업을 추진하겠다고 나서는 후보가 있다면 반드시 낙선운동을 해야 한다"며 "시장·시의원 후보들은 혼소 발전 중단과 화력발전소 검증, 환경·보건 피해 최소화를 분명히 공약해야 한다"고 강조했다.

집회에서는 석탄발전소뿐 아니라 시멘트 공장과 쓰레기 소각 문제도 도마에 올랐다. 한 기후단체 활동가는 "작년 '맑은 공기 마실 권리 조례'를 요구하며 삼척시의회와 도의회에 질소산화물 배출기준 강화를 요청했지만 '시의회 권한이 아니다'는 답변과 도의회의 무응답만 돌아왔다"고 밝혔다.

그는 "현재 시멘트업체 배출 기준은 270ppm인데 수도권 쓰레기 소각장은 50ppm"이라며 "동해안이라고 기준을 세 배 넘게 풀어주고 수도권 쓰레기를 떠맡게 하는 것은 명백한 환경 불평등"이라고 비판했다.

삼표시멘트 노동자 A씨도 "전국의 생활·산업 쓰레기와 슬러지가 '순환자원' '그린 연료'라는 이름으로 시멘트 공장에 몰려온다"며 "회사는 1400~1500도 고온에서 완전 연소된다고 하지만 현장에서 느끼는 악취와 매캐한 공기는 다르다. 배출 기준도 소각장과 다르고 환경·노동 당국도 사실상 눈을 감고 있다"고 토로했다.

그는 "인구가 적다는 이유로 동해안이 수도권 쓰레기와 오염시설의 집하장이 돼서는 안 된다"며 "노동조합 차원에서도 자료를 모으고 있으니, 시멘트 공장이 사라지는 날까지 환경 문제와 함께 싸우겠다"고 말했다.

환경단체들은 "국회에서 2040년 탈석탄 법제화를 논의 중이고 정의로운 전환 논의도 진행되고 있지만 현장에서는 석탄 수명 연장을 위한 온갖 '꼼수'가 계속되고 있다"며 "암모니아 혼소·쓰레기 연료화 같은 방식이 아닌 재생에너지·에너지 전환을 중심으로 한 정의로운 탈석탄 로드맵이 필요하다"고 입을 모았다.

참가자들은 "이번 지방선거에서 시장·시의원 후보들을 대상으로 혼소 발전, 화력·시멘트 공장, 배출 기준, 쓰레기 처리 방안 등에 대한 공개 질의를 실시하고 답변 내용을 시민에게 알릴 것"이라며 "삼척을 '매연 도시'가 아닌 친환경 관광·산업 도시로 만들 후보가 누구인지 시민과 함께 검증하겠다"고 밝혔다.

이날 집회는 "삼척은 실험장이 아니다", "혼소 발전 실증사업 철회하라"는 구호와 함께 암모니아 혼소의 위험성과 배출 기준 강화 필요성을 알리는 손팻말·영상 촬영 등으로 마무리됐다.

onemoregive@newspim.com