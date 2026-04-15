[AI 사건 리포트] 구릿값 오르자 전국 돌며 교량 동판 싹쓸이

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 15일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

여친 술병에 몰래 수면제…경찰, 체포 대신 임의동행

서울에 사는 20대 남성이 여자친구가 마시던 술병에 몰래 수면제를 타 넣었다가 경찰 조사를 받았습니다. 여자친구는 술을 마신 뒤 심한 어지럼증과 이상 증세를 느껴 신고했고, 출동한 경찰은 남성을 현행범으로 체포하지 않고 임의동행 형식으로 조사했습니다. 경찰은 남성이 성범죄나 강도 등 추가 범행을 시도하려 했는지, 수면제 성분과 투약량, 범행 동기 등을 조사하고 있습니다.

경찰 로고. [사진=뉴스핌DB]

파업 중 공항 변기에 휴지 뭉치 넣은 노조원, 검찰 송치

파업 중이던 공항공사 노조원이 공항 화장실 변기에 휴지 뭉치를 넣어 배수 시설을 막은 혐의로 경찰 조사를 받은 뒤 검찰에 송치됐습니다. 이 노조원은 시설 사용을 불편하게 만들어 파업 효과를 극대화하려 했던 것으로 전해졌으며, 일부 구역에서는 일시적으로 화장실 이용이 제한되는 등 혼란이 빚어졌습니다. 경찰은 재물손괴 등 혐의를 적용해 송치했고, 검찰은 파업 과정에서의 정당한 쟁의 행위 범위를 벗어났는지 여부를 검토하고 있습니다.

장애 아동 8명 폭행·밀친 30대 언어치료사 입건

발달장애 아동이 다니는 치료센터에서 30대 언어치료사가 아이들을 때리고 밀치는 등 학대했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다. CCTV 분석 결과, 이 치료사는 수업 중 떼를 쓴다는 이유 등으로 최소 8명의 장애 아동에게 여러 차례 뺨을 때리고 어깨를 밀치는 등의 행동을 한 것으로 드러났습니다. 경찰은 아동복지법상 아동학대 혐의로 이 치료사를 입건했으며, 추가 피해 아동이 있는지와 기관 측 관리 책임 여부도 조사하고 있습니다.

구릿값 오르자 전국 돌며 교량 동판 싹쓸이

구리값이 치솟자 전국을 돌며 교량에 설치된 동판(교명판·안내판) 416개를 떼어낸 30대 2인조가 경찰에 붙잡혔습니다. 강원 삼척경찰서는 이들이 강원·경기·경북 등 22개 시군의 다리 120곳에서 동판 1,910㎏을 훔쳐 고물상에 팔아 2,000만 원 넘는 이득을 챙긴 것으로 보고 특수절도 혐의로 구속했습니다. 경찰은 교량 관리 기관과 협조해 훔쳐간 동판을 압수·회수했으며, 추가 공범 여부와 장물업자 처벌 가능성도 수사하고 있습니다.

병원 서버 멈추게 만든 랜섬웨어 공격…잡고 보니 카자흐스탄 해커

국내 병원과 아파트 관리사무소 서버 6곳을 랜섬웨어로 마비시키고 복호화 조건으로 비트코인을 요구한 조직의 총책이 카자흐스탄에서 검거됐습니다. 경기남부경찰청 사이버수사과에 따르면 카자흐스탄 국적 30대 A씨는 관리자 계정 비밀번호 관리 허점을 파고들어 서버에 침투한 뒤 데이터를 암호화하고 가상화폐를 요구한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 2022년부터 수사를 벌여 A씨의 IP와 신원을 특정하고 현지 수사기관과 공조해 그를 체포했으며, 추가 피해와 공범 여부를 계속 추적하고 있습니다.

사실혼 관계 여자·딸 흉기로 찌른 60대 남성, 자해 후 투신해 사망

경기도 광주시 한 빌라에서 60대 남성이 사실혼 관계였던 여성과 그 딸에게 흉기를 휘두른 뒤 스스로 투신해 숨지는 사건이 발생했습니다. 이 남성은 사실혼 여성의 얼굴과 가슴을, 딸의 어깨 부위를 찌른 뒤 스스로 흉기로 자해하고 옥상에서 몸을 던졌고, 신고를 받고 출동한 경찰과 소방이 병원으로 옮겼지만 끝내 사망했습니다. 경찰은 피해자 진술 등을 토대로 이별 통보와 가정폭력·스토킹 신고 기록 등을 확인하며 정확한 범행 경위와 사전 계획 여부를 조사하고 있습니다.

ace@newspim.com