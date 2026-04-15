조현, 李대통령 이스라엘 비판 SNS 메시지 옹호..."대한민국의 정체성"

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"보편적 인권과 국제인도법의 중요성 강조한 것"

"이스라엘과 긴밀히 소통했고 잘 마무리됐다"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 이재명 대통령이 소셜미디어 메시지로 이스라엘의 인권침해와 국제법 위반을 지적해 논란을 빚은 것에 대해 "이스라엘 측과 긴밀히 소통했고 잘 마무리됐다"고 15일 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회에 출석해 이 문제에 대한 여야 의원들의 질의에 "이스라엘도 이해하고 더는 후속 입장이 나온 것도 없다"며 이같이 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조현 외교부 장관이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.04.15 mironj19@newspim.com

조 장관은 "국가원수가 이런 문제에 대해서 입장을 밝힌 것은 무엇보다도 대한민국의 정체성과 연계가 있고, 또 그 내용이 보편적 인권과 국제인도법의 중요성을 강조하신 것이라고 생각한다"고 강조했다.

조 장관은 "박인호 (주이스라엘) 대사가 어느 행사에서 이스라엘 외교부 고위 인사를 만났는데 한국 측 설명에 감사드린다고 보고해 온 바 있다"고도 했다.

국민의힘 배현진 의원은 "대한민국 대통령이 홀로코스트 추모일에 이런 메시지를 냈다는 기사가 해외 언론에 나가고 있다"며 "이런 개망신을 당할 필요가 있느냐"고 비판했다. 조 장관은 이에 대해 "망신이라고 생각하지 않는다"라고 답했다.

배 의원이 "외교에 대한 것은 대통령이 섣불리, 무지성으로 쓰지 말라고 충언해야 한다"고 주장하자 조 장관은 "(배 의원과) 생각이 다르기 때문에 그 말은 접수하지 않겠다"라고 말했다.

opento@newspim.com