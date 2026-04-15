NH농협카드, 기존 결제망에 '예금토큰' 적용키로

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = NH농협카드가 한국은행의 디지털 화폐 프로젝트 참여를 통해 디지털 자산과 실물 경제를 잇는 결제 인프라 구축에 나선다.

NH농협카드는 카드업권 공동 스테이블코인 TF 참여 경험을 바탕으로 올해 상반기 내 기술검증(PoC)을 완료할 계획이다. 지난 3월에는 한국은행이 추진하는 '예금 토큰 활용성 테스트' 참여를 위한 사업계획서를 제출하며 본격적인 행보에 나섰다.

이번 사업의 핵심은 기존의 카드 결제망과 예금 토큰 시스템을 유기적으로 연결해 디지털 자산이 실생활 결제 수단으로 활용될 수 있는 구체적인 가이드라인을 마련하는 데 있다.

[사진=NH농협카드]

​​내부적으로는 NH농협은행과 협업해 디지털 자산을 고객의 삶에 밀착시키기 위한 '3대 핵심 과제'도 추진 중이다. 우선 블록체인 기술을 활용해 해외 결제 시 발생하는 부가세 환급 절차를 자동화하는프로세스 혁신을 모색한다.

또한 디지털 자산 보유 고객이 실물 경제에서 원활하게 결제할 수 있는 전용 카드 상품 출시도 로드맵에 포함했다.

NH농협카드의 지역화폐 및 바우처 사업 경쟁력과의 시너지에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 전국 단위 농협 인프라에 블록체인 기반 기술을 결합할 경우 바우처 집행의 투명성과 지역경제 활성화를 위한 목적형 결제 서비스의 효율성이 높아질 것으로 기대된다.

NH농협카드 관계자는 "카드사와 은행의 특성을 모두 보유한 NH농협카드만의 강점을 살려 디지털 자산이 실물 경제와 결합토록 효율적이고 안전한 경로를 설계했다"며 "앞으로도 국가적 금융 혁신 과제에 적극 동참해 디지털 결제 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com