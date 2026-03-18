NH농협카드, 한국철도공사와 업무협약 체결

철도 결제 인프라 확대 및 농업·철도 간 상생 모델 구축

Van-less 직라인 도입 및 NH pay 연동 통한 편의성 제고

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협카드는 지난 17일 한국철도공사(코레일)와 '철도 결제 서비스 제고 및 우리쌀 소비 촉진을 위한 공동 협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 서울 종로구 NH농협타워에서 진행됐으며, 양사는 ▲카드 결제 방식 효율화 ▲외국인 결제 서비스 개선 ▲철도 이용 활성화 ▲우리 쌀 소비 촉진 등을 목표로 협력 체계를 구축하기로 했다.

NH농협카드는 지난 17일 서울 종로구 NH농협타워에서 한국철도공사(코레일)와 '철도 결제 서비스 제고 및 우리 쌀 소비 촉진을 위한 공동 협약'을 체결했다. [사진=NH농협카드]

양 기관은 승인·매입 프로세스를 간소화하는 '밴리스(VAN-less)' 직라인을 도입하고, 코레일 앱 내 'NH페이'를 연동해 결제 편의성을 높일 계획이다. 또한 우리쌀 소비 촉진 캠페인과 철도이용 공동 프로모션도 중점적으로 추진할 예정이다.

NH농협카드는 전국 단위 금융 인프라와 코레일의 철도 이용 네트워크를 바탕으로 디지털 결제 편의성을 높이고, 농업·농촌 가치 확산이라는 사회적 책임도 함께 이행한다는 방침이다.

NH농협카드 정영선 부사장은 "대한민국의 핵심 교통 인프라 기관인 코레일의 공공플랫폼에 농협카드의 디지털 인프라를 더해 고객 금융 편의성을 한 단계 높이게 되었다"며 "앞으로도 철도 결제 서비스의 개선과 우리 농업 가치 확산을 위한 전략적 파트너십을 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com