NH농협카드, 개인사업자 맞춤 'SOHO add 카드' 출시

국내 사용액 최대 1.1% 적립

연간 이용액 따라 포인트 10% 추가 적립 'add 서비스' 눈길



[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협카드는 17일 개인사업자 고객의 운영비용 절감과 혜택 극대화를 위해 적립 특화 상품인 'SOHO add카드'를 출시했다고 밝혔다.

이번 상품은 NH농협카드의 개인사업자 전용 라인업인 'SOHO'의 신규 상품으로, 사업자의 이용 금액이 많아질수록 혜택을 더해주는 적립형 카드로 설계됐다.

주요 혜택으로는 전월 실적에 따라 국내 가맹점 이용 시 최대 1.1%까지 '채움 Biz 포인트'를 한도 제한 없이 적립해주는 '기본 적립' 서비스를 제공한다. 단 건당 3만원 이상 이용 시 혜택이 적용된다.

[사진=NH농협카드]

특히 동일 사업자번호로 발급된 카드의 실적을 모두 합산해 적립 비율을 적용하는 '사업자 단위 실적 합산' 방식을 도입했다. 직원용 카드를 별도로 운용하는 사업자의 혜택을 극대화하기 위한 조치다.

해외 이용에 대한 혜택도 파격적이다. 해외 결제가 잦은 사업자를 위해 전월 실적 조건 없이 해외 전 가맹점에서 이용 금액의 1.2%를 '채움 Biz 포인트'로 적립해준다. 이는 건당 이용 금액이 20달러(USD) 이상일 경우 혜택을 받을 수 있다.

연간 이용 실적에 따른 추가 적립 서비스도 포함됐다. 카드 발급월 포함 12개월간 이용 실적이 2000만원 이상이면 해당 기간 적립된 기본 포인트의 10%를 연 1회 보너스로 추가 적립해준다.

이와 함께 사업 운영 시 발생하는 고액 결제 부담을 덜어주기 위한 무이자 할부 서비스도 제공한다. 건당 5만원 이상 결제 시 상시 2~3개월 무이자 할부 서비스를 제공한다. 다만 무이자 할부 이용 시에는 포인트 적립이 제외된다.

NH농협카드 관계자는 "고물가 시대에 사업장 운영비용에 부담을 느끼는 개인사업자 고객을 위해 쓸수록 더 큰 혜택으로 보답하는 상품을 기획했다"며 "앞으로도 SOHO 고객들의 비즈니스 파트너로서 실질적인 도움이 되는 맞춤형 금융 서비스를 확대하겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com