NH농협카드, 변우석 출연 NH Pay 광고 1억뷰 돌파

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 배우 변우석과 함께한 NH Pay 광고 영상이 합산 조회 수 1억뷰를 돌파했다고 3일 밝혔다.
지난해 12월과 올해 1월 순차적으로 공개된 '나를 완벽하게 이용해봐'편과 '같은 카드, 다른 세계'편은 공개 약 두 달 만에 유튜브 합산 조회수 1억회를 넘어섰다. 이는 금융권 광고로서는 이례적인 속도라고 회사 측은 설명했다.
이를 기념해 NH농협카드는 오는 10일까지 공식 유튜브 채널에서 '축하 댓글 남기기 이벤트'를 진행한다. 참여 방법은 NH농협카드 유튜브 채널 구독 후 'NH pay x 변우석' 광고 영상에 1억뷰 돌파 축하 댓글을 작성하면 된다. 추첨을 통해 총 500명에게 아메리카노 기프티콘을 증정하며, 두 편의 영상에 모두 댓글을 남길 경우 당첨 확률이 높아진다.
'NH pay x 변우석' 광고영상 및 관련 이벤트 등 자세한 내용은 NH농협카드 공식 SNS채널(유튜브, 인스타그램 등)에서 확인할 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "대세 배우 변우석과 함께한 NH pay 광고영상이 큰 인기를 끌어 굉장히 기쁘다"며 "앞으로도 트렌디한 마케팅과 차별화된 디지털 서비스를 통해 고객 중심의 금융 플랫폼으로 거듭나겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com