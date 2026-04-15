KB국민은행, 전세사기 피해예방 웹예능 '국민아바타' 600만 조회 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년층 대상 전세사기 신규 사례 및 예방법 알려

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 3월 공개한 전세사기 피해예방 웹예능 '국민아바타: 슬기로운 전세계약' 영상이 공개 2주만에 누적 조회수 600만회를 돌파했다고 15일 밝혔다.

해당 영상은 전세사기 사례를 전파하고, 여러 웹사이트와 기관을 통한 검증법을 알리기 위해 제작됐다.

[사진=KB국민은행]

코미디언이자 공인중개사인 서경석과 실제 전세사기 피해를 당했던 코미디언 박세미가 함께 출연해 원격으로 의뢰인에게 지령을 내리는 '아바타' 콘셉트를 활용, 전세계약 과정에서 겪는 어려움과 위기를 현실감 있게 담아냈다.

총 조회수 339만회를 돌파한 1화 '사회초년생 편'에서는 단체통장 명의를 임대인과 동일하게 개설해 보증금을 편취하는 '삼행시통장 사기'와 계약금액보다 낮은 금액으로 계약서를 작성해 대항력을 상실하게 하는 '다운계약 사기'를 소개했다.

이어 총 조회수 280만회를 돌파한 2화 '신혼부부 편'에서는 무자본 갭투자로 인한 깡통전세 등 대표적인 전세사기 사례를 다뤘다. 총 2화로 제작된 영상은 총 조회수 620만회, 좋아요 9300개와 2400여개의 댓글을 기록했다

peterbreak22@newspim.com