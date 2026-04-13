KB국민은행, '부모님 위한 KB골든라이프' 시즌2 사연 모집 진행

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 13일 부모님 위한 KB골든라이프 시즌2 사연 모집 이벤트를 시작했다.
- 27일까지 티저 영상 QR코드로 사연 접수하며 2명에게 특별 이벤트 선사한다.
- 20명에게 정관장·스타벅스 쿠폰 제공하고 SNS 공개한다.
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선정 2명 부모님 위한 특별한 이벤트 선사, 20명은 정관장·스타벅스 쿠폰
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 '부모님을 위한 특별한 KB골든라이프' 시즌2 사연 모집 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.
'부모님을 위한 특별한 KB골든라이프'는 시니어의 모든 순간을 KB골든라이프가 든든하게 지지한다는 브랜드 메시지를 담은 것으로 '부모님의 꿈'을 주제로 감동적인 이벤트를 선사한다. 이번 사연 모집 이벤트는 오는 27일까지 진행된다.
티저 영상 속 QR코드를 통해 사연을 접수할 수 있으며, 선정된 2명에게는 부모님을 위한 특별한 이벤트를 선사하고, 그 과정을 KB국민은행 유튜브와 인스타그램 등 SNS 채널에 공개할 예정이다. 추가로 20명을 선정해 정관장과 스타벅스 커피 쿠폰도 제공한다.
지난해 진행된 시즌1에서는 '아버지를 위한 콘서트'와 암 투병으로 힘든 세월을 이겨낸 부모님을 위한 '리마인드 웨딩' 이벤트 영상을 선보였다. 해당 영상은 누적 조회수 440만 회, 댓글 수 2500여 개를 기록하며 가족 간의 따뜻한 감동을 전했다.
KB국민은행 관계자는 "시즌1에 보내주신 고객들의 성원에 힘입어 시즌2도 준비하게 됐다"며 "앞으로도 시니어 고객의 황금빛 인생을 응원하는 마음을 담아 다양한 금융·비금융 서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com