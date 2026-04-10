KB국민은행, 금융위 주관 '소상공인 특화신용평가모형' 시범사업 참여

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- KB국민은행이 금융위원회의 소상공인 특화신용평가모형 시범사업에 참여한다고 10일 밝혔다.
- SCB는 매출과 영업성과 등 사업가치를 중심으로 소상공인 신용도를 평가하는 모형이다.
- 은행은 8월 서비스 오픈에 맞춰 약 1년간 시범운영하며 맞춤형 대출혜택을 제공할 계획이다.
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8월부터 1년간 시범사업 운영, 'KB일사천리대출'·'KB투게더론' 등 혜택
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 금융위원회가 주관하는 '소상공인 특화신용평가모형'(이하 SCB)을 활용한 금융지원 시범사업에 참여한다고 10일 밝혔다.
KB국민은행은 오는 8월 SCB 서비스 오픈에 맞춰 약 1년간 시범사업을 운영할 계획이다. SCB는 개인의 신용도나 담보 중심의 기존 평가 방식에서 벗어나, 매출 흐름과 영업 성과 등 '사업 가치'와 '미래 성장성'을 중심으로 소상공인의 신용도를 평가하는 모형이다. 매출 변화와 고객 기류, 상권 분석 등 다양한 비금융 데이터를 종합적으로 반영해 기존 금융정보 중심 평가에서 어려움을 겪었던 중·저신용 소상공인도 신용도 개선 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.
KB국민은행은 시범운영 기간 동안 SCB 등급에 따라 'KB일사천리대출', 'KB투게더론' 등 대표 사업자대출 상품을 중심으로 대출금리 우대 및 대출 한도 확대 등 맞춤형 혜택을 제공할 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 시범사업 참여를 통해 소상공인 금융지원의 사각지대 완화와실효성을 높여 민생경제에 활력을 더할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 소상공인의 지속 가능한 성장을 위해 생산적금융과 포용금융 실천을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com