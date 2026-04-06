KB국민은행, 'KB 글로벌 미래성장 금융캠프' 참가자 모집

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = KB국민은행은 6일 'KB 글로벌 미래성장 금융캠프' 참가자를 모집한다고 밝혔다.
이번 캠프는 청소년들이 글로벌 금융 및 산업 환경을 직접 체험하며 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 기획된 프로그램으로, 중국 선전에서 3박 4일간 진행된다. 지난 2월 2026학년도 대학수학능력시험 응시자를 대상으로 실시한 'KB금융캠프'에 이은 후속 프로그램이다.
참가 신청은 오는 5월 15일까지 KB스타뱅킹 이벤트 페이지를 통해 진행된다. KB자산운용 펀드에 30만원 이상 가입하고 월 10만원 이상 자동이체를 설정한 고객 중 2011년생부터 2016년생까지를 대상으로 총 120명을 추첨한다. 선정 결과는 5월 20일 공개될 예정이다.
선발된 참가자들은 '아시아의 실리콘밸리'로 불리는 중국 선전에서 ▲글로벌 기업 및 창업 지구 탐방 ▲O2O(Online to Offline) 스마트 소비 체험 ▲팀별 V-log 제작 및 신사업 앱 기획 등 다양한 프로그램에 참여한다.
KB국민은행 관계자는 "이번 캠프가 청소년들이 글로벌 변화 흐름을 직접 체감하고 시야를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 미래 세대의 성장을 지원하는 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
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