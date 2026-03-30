KB국민은행, 10조 금리우대…'생산적 금융' 강화

4월부터 지원 규모 3조→6조로 확대

영업점 전결 우대 4조 지속

[서울=뉴스핌] 전미옥, 박가연 인턴기자 = KB국민은행은 지난 29일 국가 경제의 신성장 동력을 뒷받침하기 위해 총 10조원 규모로 금리우대 프로그램을 확대 운영한다고 밝혔다.

우선 '생산적금융 금리우대 프로그램' 지원 규모를 오는 4월부터 기존 3조원에서 6조원으로 확대한다. 해당 프로그램은 국가 경제의 부가가치를 높일 수 있는 산업 영역에 저리의 자금을 지원하는 제도다.

지원 대상은 ▲국가전략산업우량 산업단지 내 소재한 기업 ▲글로벌 시장을 개척하는 수출 기업 ▲신기술 및 유망 분야의 성장 기업 등 생산적금융에 해당되는 중소기업 및 개인사업자다.

[사진=KB국민은행]

기존에 운영하던 '영업점 전결 금리우대 프로그램'도 4조원 규모로 지속 운영한다. 해당 프로그램을 통해 생산적금융 대상 기업을 포함한 중소기업 및 소상공인들의 금리 부담 완화를 돕고 있다.

앞서 KB국민은행은 생산적금융 중심으로 금융 지원이 이뤄지도록 산업별 분류 기준을 재편한 바 있다. '실질적인 부가가치 창출 가능 여부'를 기준으로 은행의 핵심성과지표(KPI), 여신 심사 기준, 금리 결정 등 여신 정책 전반에 반영해 '생산적 금융 성장·관리체계'를 구축했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 금융 지원이 국가경제의 버팀목인 중소기업과 개인사업자들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 금융 지원 프로그램을 확대해가며 기업들의 지속적인 성장과 발전을 돕겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com