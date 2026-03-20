KB국민은행, 제2금융권 대환 전용 상품 'KB국민도약대출' 출시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 20일 금융취약계층에 대한 포용금융 확대를 위해 제2금융권 대환 전용 상품인 'KB국민도약대출'을 출시한다고 밝혔다.
'KB국민도약대출'은 제2금융권 신용대출을 보다 낮은 금리의 제1금융권 대출로 전환해주는 상품으로, 신청 대상은 제2금융권 신용대출을 6개월 이상 이용 중인 고객이다.
KB국민은행은 최대한 많은 금융소비자가 'KB국민도약대출'의 혜택을 누릴 수 있도록 대상 요건을 대폭 완화했다. 연소득 및 재직 기간에 제한을 두지 않아 직장인뿐만 아니라 개인사업자, 프리랜서 등 다양한 직군의 고객들도 대출을 신청할 수 있게 했으며 실질적인 이자부담 경과 효과를 위해 대출 최고 금리는 연 9.5% 이하로 제한했다.
또한, 청년이나 중∙저신용자 등 금융거래 이력이 부족한 씬파일러(Thin Filer) 고객 특성을 고려해 대안정보를 활용한 저신용자 특화 신용평가 모델을 도입했다.
KB국민은행 관계자는 "이번 상품이 경제적 어려움을 겪고 있는 금융취약계층의 부담을 덜어주는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 포용금융 프로그램을 통해 금융 지원의 사각지대를 줄이고 취약 차주에 대한 지원을 확대함해 은행의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.
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