KB국민은행, 절세상품 고객 대상 이벤트 실시…아이패드 Air 11 등 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 오는 6월 30일까지 절세상품을 이용하는 고객을 대상으로 'All My Life 평생동안 함께하는 절세혜택 일임형ISA·연금저축펀드로 시작하세요!' 이벤트를 실시한다고 20일 밝혔다.
이번 이벤트는 일임형ISA 또는 연금저축펀드 신규 가입 및 이전 고객을 대상으로 한다. 먼저 일임형ISA 500만원 이상 신규 가입하거나 이전한 고객과 일임형ISA 및 연금저축펀드를 각각 100만원 이상 신규 가입한 고객 중 추첨을 통해 ▲아이패드 Air 11(1명) ▲LG 프라엘 써마샷 얼티밋(2명) ▲서울신라호텔 더 파크뷰 2인 식사권(3명) ▲올리브영 기프트카드 1만원권(500명)이 제공된다.
또한 ISA(신탁형·일임형) 만기자금 중 연금상품(개인형IRP·연금저축펀드)에 300만원 이상 입금한 고객 전원에게 ISA일임형 신규 가입 시 이용할 수 있는 KB금융쿠폰 5만원권 1매를 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.
이벤트 관련 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지와 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.
dedanhi@newspim.com