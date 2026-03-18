KB국민은행, 110명 규모 2026년 상반기 신입행원 채용 실시

기업·고객 자산관리, 지역인재, 전역장교, ESG동반성장, 보훈 분야 진행

서류전형·필기전형·1차 면접전형·2차 면접전형 순 진행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 금융 환경의 변화에 대응하고 새로운 가치를 창출할 인재를 선발하기 위해 약 110명 규모의 2026년 상반기 신입행원 채용을 실시한다고 18일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 금융 환경의 변화에 대응하고 새로운 가치를 창출할 인재를 선발하기 위해 약 110명 규모의 2026년 상반기 신입행원 채용을 실시한다고 18일 밝혔다. [사진=KB국민은행] 2026.03.18 dedanhi@newspim.com

이번 채용은 ▲UB(기업고객금융·고객자산관리) ▲UB(지역인재) ▲전역장교 ▲ESG동반성장 ▲보훈 등 총 5개 부문으로 진행되며, 각 부문의 특성에 맞춘 맞춤형 채용으로 운영된다.

서류 접수는 오는 25일까지이며, KB국민은행 공식 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있다. 전형 절차는 서류전형→필기전형→1차 면접전형→2차 면접전형 순으로 진행되며, 최종 합격자는 오는 6월 중 발표될 예정이다.

UB(Universal Banker) 부문은 자산관리전문가(PB)와 기업금융전문가(RM)로 성장할 인재를 선발하며, UB(지역인재) 부문은 지역 금융전문가 양성을 목표로 채용을 진행한다. 또한 조직 운영 경험과 리더십을 갖춘 인재 선발을 목적으로 전역장교 채용도 함께 진행된다.

아울러 채용의 다양성을 확대하기 위해 ESG동반성장 및 보훈 부문 채용도 운영한다. ESG동반성장 부문은 장애인, 기초생활수급자, 북한이탈주민, 다문화가정 자녀 등을 대상으로 하며, 보훈 부문은 국가보훈대상자 또는 그 가족을 대상으로 한다.

채용 관련 자세한 사항은 KB국민은행 홈페이지 또는 공식 채용 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 유튜브 라이브(Live) 설명회 등을 통해 지원자에게 필요한 정보를 제공할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "도전과 혁신의 가치를 이해하고 KB국민은행과 함께 금융의 미래를 만들어갈 청년 인재들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다"며 "앞으로도 다양한 계층을 포용하는 채용으로 은행의 사회적 책임 이행에 최선을 다하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com