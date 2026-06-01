전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[종합] 여야, 한화에어로 폭발사고에 유세 중단·축소...정청래·장동혁 대전으로

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 여야가 1일 대전 한화에어로스페이스 폭발사고에 애도하고 선거운동을 조정했다.
  • 민주당은 전국 로고송·율동 금지와 유세 중단을 지시하고 지도부와 후보들이 일정을 취소하며 현장 방문과 사고 수습을 촉구했다.
  • 국민의힘 등 다른 정당 후보들도 로고송·유세차 자제, 일정 취소·축소로 조용한 선거운동과 신속한 수습·재발 방지를 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주·국민의힘, 전국 로고송·율동 금지 긴급 지시
정청래 오후 4시50분·장동혁 오후 7시 현장 방문

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 대전 유성구 한화에어로스페이스 사업장에서 1일 발생한 폭발 사고로 사상자가 발생한 가운데 여야 정치권이 일제히 애도를 표하고 선거운동 일정 조정에 나섰다.

일부 후보들은 유세를 전면 중단했고, 각 정당은 로고송과 율동 중단을 지시하며 차분한 선거운동을 당부했다.

정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선대위원장이 지난 5월 29일 오전 서울 중구 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 민주, 전국 로고송·율동 금지 긴급 지시...정청래 오후 4시 50분 대전 현장으로

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-2

더불어민주당 공보국은 사고 소식이 전해진 직후 "정청래 대표는 대전 한화에어로스페이스 사고와 관련해서 전국의 더불어민주당 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동 금지는 물론, 전국의 모든 후보들에게 유세 중단을 긴급 지시했다"고 밝혔다.

정청래 대표도 페이스북을 통해 "한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고, 제발 큰 피해가 없었으면 좋겠다. 관계당국에서 신속하게 구조와 진화를 위해 최선을 다해주길 바란다"라고 밝혔다.

정 대표는 당초 이날 오후 경북 안동시장 후보 선거사무소를 방문할 예정이었으나 일정을 바꿔 오후 4시 50분 대전 유성구 폭발 현장을 직접 찾을 예정이다.

정원오 민주당 서울시장 후보는 "오늘 구로디지털단지에서 시민 여러분을 만나 뵙기로 했지만 이런 비통한 소식을 접하고 유세를 이어가는 것은 도리가 아니라고 판단했다"며 유세 잠정 중단을 선언했다.

이어 "지금은 사고 수습과 추가 피해 방지가 가장 중요하다"며 관계 당국의 철저한 현장 수습과 원인 규명을 당부했다.

허태정 민주당 대전시장 후보도 "오늘 한화 대전사업장에서 사고가 발생했다. 현재 인명 피해의 우려가 있다"며 "저와 선거캠프는 사고 수습과 시민 안전이 우선이라는 판단에 따라 예정된 선거운동을 중단한다"고 했다.

민주당 대전시당 선거대책위원회 역시 입장문을 통해 희생자들을 애도하며 "소방청과 경찰청, 대전시 등 당국은 가용할 수 있는 모든 인력과 장비를 총동원해 인명 구조와 조속한 화재 진압에 전력을 다해달라"고 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표가 22일 오후 경기 안양시 범계사거리에서 양향자 경기도지사 후보와 김대영 안양시장 후보 지지를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 국민의힘 지도부·후보들도 일정 취소·축소 잇따라...장동혁, 오후 7시 대전 현장 방문

국민의힘도 조속한 피해 수습을 요구하며 유세차 중단 등 후속 조치에 돌입했다.

장동혁 국민의힘 대표는 "대전 한화에어로스페이스 폭발 사고로 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며, 유가족 분들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"며 "정부는 조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해주기 바란다"고 했다.

그러면서 전국의 국민의힘 후보와 선거 캠프에 "로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 하라"고 긴급 지시했다.

장 대표는 제주와 울산 지역 유세가 예정돼 있었지만, 일정을 전면 취소하고 오후 7시 사고 현장을 직접 방문할 예정이다.

송언석 국민의힘 원내대표도 페이스북을 통해 "전국의 모든 지방선거 후보자와 각급 선대위는 대전 사고의 인명 피해가 최소화될 수 있도록 함께 관심과 걱정을 모아달라"며 "국민 상식에 어긋나는 언행에 극도로 유의할 것을 강력히 당부한다"고 밝혔다. 송 원내대표 역시 공식 일정을 전부 취소했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측은 이날 예정됐던 '오세훈 후보 선대위 공동선대위원장 및 총괄선대본부장 기자간담회'를 잠정 연기했다.

오세훈 선대위는 "금일 대전 한화에어로스페이스 공장에서 발생한 안타까운 사고에 깊은 애도를 표한다"고 밝혔다. 오 후보는 유세를 전면 중단하지는 않되 조용한 방식으로 일정을 이어가기로 했다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 유의동 국민의힘 후보는 "오늘 대전 유성구 한화에어로스페이스 공장에서 발생한 폭발 사고 소식에 참담하고 안타까운 마음을 금할 길이 없다"며 "저는 예정되었던 집중 유세를 중단하고, 조용하고 낮은 자세로 주민 여러분들을 찾아뵙겠다"고 했다.

조국 조국혁신당 평택을 후보도 "대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 사업장에서 1일 폭발 사고가 났다. 안타깝게도 사상자가 발생했다"며 "저는 이 시간부로 유세차 유세를 중단한다"고 했다.

이어 "유세차에 올라 마이크를 잡는 유세 대신, 조용하게 차분하게 유권자들을 직접 찾아뵙거나 전화로 평택 주민들께 제 마음을 전하겠다"고 밝혔다.

이 밖에 이장우 국민의힘 대전시장 후보, 충남지사 박수현 민주당 후보, 김태흠 국민의힘 후보, 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 하정우 민주당 후보, 한동훈 무소속 후보, 김용남 민주당 평택을 후보 등도 희생자들의 명복을 빌고 유가족에게 위로를 전하는 한편 신속한 사고 수습과 철저한 원인 규명, 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

chogiza@newspim.com

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동