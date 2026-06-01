정부, 'AI·고가치 공공데이터 TOP100' 개방 본격화...올해 25개 데이터 공개

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 인공지능(AI) 산업 경쟁력 강화를 위해 경제적 파급효과가 큰 고가치 공공데이터 개방을 본격 추진한다.

행정안전부는 국내 AI 기업 육성과 신산업 활성화를 위해 'AI·고가치 공공데이터 TOP100' 가운데 올해 개방할 25개 데이터의 세부 사업계획을 확정하고 순차적으로 공개한다고 1일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번에 선정된 데이터는 지난해 800여 개 기업 대상 방문조사와 대국민 온라인 수요조사를 통해 발굴된 3280여 개 후보 과제 가운데 경제적 파급효과, 국정과제 연계성, AI 활용성 등을 종합 평가해 최종 선정됐다.

행안부는 2025년 10개 데이터 개방에 이어 올해 25개, 2027년 30개, 2028년 35개 등 2028년까지 총 100개의 고가치 공공데이터를 단계적으로 개방할 계획이다. 올해 선정된 데이터는 오는 12월까지 공공데이터포털을 통해 순차 제공된다.

올해 개방 대상은 신산업, K-문화, 재난·안전, AI 학습 등 4대 핵심 분야로 구성됐다.

신산업 분야에서는 한국에너지기술연구원의 '재생에너지 기술잠재량 데이터'가 포함됐다. 태양광과 풍력, 수력, 해양, 바이오매스, 폐기물, 지열 등 7개 재생에너지 발전 가능량을 위치정보와 함께 제공해 민간기업의 사업성 분석과 투자 판단을 지원할 예정이다.

K-문화 분야에서는 한국문화정보원이 구축한 '문화 분야 AI 학습데이터'가 개방된다. 전통 건축물 단청 문양의 3차원 모델링과 이미지 데이터, 유물의 시대 코드와 상징 의미, 설명 자료 등을 제공해 생성형 AI의 문화 왜곡을 방지하고 게임·관광 콘텐츠 개발에 활용될 것으로 기대된다.

재난·안전 분야에서는 국토안전관리원의 '특수교량 안전점검 및 관리 데이터'가 공개된다. 현수교와 사장교 등 특수교량의 손상 이미지와 손상 원인, 보수 방안, 차량 통행 탐지 데이터 등을 제공해 교량 유지관리 효율성을 높이고 사회적 비용 절감에 기여할 것으로 전망된다.

AI 학습 분야에서는 공정거래위원회의 의결서 AI 학습데이터와 농촌진흥청의 농작물 병해충 진단 데이터가 포함됐다.

공정위 의결서는 사실관계와 판단 내용, 관계 법령 등을 구조화해 AI 학습에 활용할 수 있도록 제공된다. 이를 활용해 기업의 계약 리스크를 자동 분석하거나 소상공인이 불공정거래 여부를 쉽게 확인할 수 있는 서비스 개발이 가능할 것으로 기대된다.

농작물 병해충 진단 데이터는 병해 증상과 해충 이미지, 상세 설명 자료를 결합해 제공함으로써 AI 기반 농업 진단 서비스 고도화에 활용될 전망이다.

행안부는 개인정보가 포함된 가족·청소년 상담 데이터와 운수종사자 자격관리 데이터 등은 합성데이터 형태로 가공해 개방할 방침이다. 원본 데이터의 구조와 특성을 유지하면서도 개인정보 침해 위험을 최소화해 안전성과 활용성을 동시에 확보한다는 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "AI 기업이 요구하는 데이터를 신속하게 개방하여 기업 성장을 뒷받침하고 글로벌 AI 3대 강국 구현을 지원하겠다"라며 "추가적인 수요 조사로 학습용 데이터 개방을 강화하고, AI 친화적 공공데이터 관리 체계로 전환하여 시대 변화에 부합하는 공공데이터 정책을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com