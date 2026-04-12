KB국민은행, 6조원 규모 '중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램' 운영

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특별 금리우대, 3년간 보증비율 100%·최대 0.3%p 보증료 감면

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 중소벤처기업진흥공단(이하 '중진공')과 오는 13일부터 6조원 규모의 '중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램'을 운영한다고 12일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 중소벤처기업진흥공단(이하 '중진공')과 오는 13일부터 6조원 규모의 '중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램'을 운영한다고 12일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.04.12 dedanhi@newspim.com

이번 우대 프로그램은 KB금융그룹의 'KB국민행복 성장 프로젝트'의 일환으로, 지원 대상은 정책자금 이용기업이며, KB국민은행은 해당 기업을 대상으로 생산적금융 우대 프로그램을 통해 6조원 한도 내에서 특별 금리우대를 제공한다.

'특별출연 협약보증 대상 기업'은 특별 금리우대 외에도 3년간 보증비율 100%, 최대 0.3%p의 보증료 감면 혜택이 제공되며, '보증료 지원 협약보증 대상 기업'은 2년간 연 1.0%p씩, 총 2%p의 보증료 지원을 받을 수 있다.

특히 KB국민은행은 중동 사태로 물류비 상승과 계약 지연 등 어려움을 겪는 기업을 대상으로 생산적금융 지원을 확대하고 신속한 금융지원을 통해 기업의 자금 애로 해소를 지원한다. KB국민은행은 이와 함께 지역 중소벤처기업의 추가 금융 수요 발생 시, 양 기관의 지역 단위 협업을 통해 지역 균형 발전에 기여할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 생산적금융 우대 프로그램이 중동 사태로 인해 피해를 입은 기업 등에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 생산적금융 지원을 지속적으로 확대해 기업의 경영 안정과 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com