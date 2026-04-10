KB국민은행, 개인사업자 고객 자산관리와 기업성장 논의 세미나 개최

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'사업과 자산을 함께 고민하는 사장님을 위한 세미나' 개최

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 9일 개인사업자 고객의 자산관리와 기업 성장 관련 고민을 해결하기 위한 '사업과 자산을 함께 고민하는 사장님을 위한 세미나'를 개최했다고 10일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 9일 개인사업자 고객의 자산관리와 기업 성장 관련 고민을 해결하기 위한 '사업과 자산을 함께 고민하는 사장님을 위한 세미나'를 개최했다. [사진=KB국민은행]2026.04.10 dedanhi@newspim.com

이번 세미나는 서울 영등포구에 위치한 한국경제인협회 세미나홀에서 KB국민은행 개인사업자 고객 100여명이 참석해 치러졌다.

세미나는 총 3부로 진행됐다. 1부에서는 KB국민은행 조수연 부동산수석전문위원이 '사옥 마련을 위한 상업 부동산 투자 트렌드'를 주제로 강연을 진행했다. 2부에서는 KB국민은행 정무진 회계사가 '법인 전환을 위한 개인사업자의 절세 가이드'를 주제로 실무 중심의 내용을 전달했다. 3부에서는 강북삼성병원 기업정신건강연구소 전상원 교수가 '사장님 스트레스 관리법'을 주제로 기업 경영자의 정신건강 관리 방안을 소개했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 세미나는 WM과 SME부문이 협업해 개인사업자의 자산관리와 기업 성장에 대한 고민을 통합적으로 지원하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 고객의 다양한 경영 변화와 금융 수요를 반영한 맞춤형 금융 서비스를 지원해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com