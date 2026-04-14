KB국민은행, 만기 원금 보장과 추가 수익의 기회까지 '지수연동예금' 출시

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상승낙아웃형(고수익추구형) 최저 연 2.00%~ 최고 연 13.80%

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 만기 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산의 변동에 따라 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-3호'를 출시했다고 14일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 만기 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산의 변동에 따라 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-3호'를 출시했다고 14일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.04.14 dedanhi@newspim.com

'KB Star 지수연동예금 26-3호'는 KOSPI 200지수를 기초자산으로 하는 1년 만기 상품으로 ▲상승추구형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(고수익추구형)으로 구성됐다.

'상승추구형(최저이율보장형)'은 기초자산의 상승률에 따라 만기 이율이 결정되며 만기 이율은 최저 연 2.95%부터 최고 연 3.05%(2026.4.13. 기준, 세금공제 전)의 이율을 제공한다.

'상승낙아웃형(최저이율보장형)'은 기초자산의 상승률에 따라 최저 연 2.95%부터 최고 연 3.50%(2026.4.13. 기준, 세금공제 전)의 만기 이율을 제공한다. '상승낙아웃형(고수익추구형)'은 최저 연 2.00%부터 최고 연 13.80%(2026.4.13. 기준, 세금공제전)의 만기 이율을 제공한다.

다만, '상승낙아웃형(최저이율보장형)'은 관찰기간 중에 기초자산이 25% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정되고, '상승낙아웃형(고수익추구형)'은 관찰기간 중에 기초자산이 20% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정된다.

해당 상품의 모집 한도는 상승 추구형(최저이율보장형)과 상승낙아웃형(최저이율보장형)은 각 1000억원이고 상승낙아웃형(고수익추구형)은 500억원이며, 모집 기간은 22일까지다.

dedanhi@newspim.com