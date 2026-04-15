전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

무뇨스 현대차 사장 "자율주행은 미래 아닌 현재…로봇, 인력 감축 수단 아냐"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 호세 무뇨스 현대차 사장이 14일 미국 SWE에서 자율주행은 현재라고 밝혔다.
  • 샌프란시스코 웨이모와 아이오닉5 로보택시를 예로 들며 미국 전역 확대를 자신했다.
  • 미래에는 차량 간 소통으로 교통체증 줄고 AI 로봇으로 생산성 높인다고 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 모빌리티 혁신과 에너지 전환 논의
"미국 전역서 아이오닉5 로보택시 보게될 것"
"수소 완벽한 친환경 에너지…활용도 제고"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장이 14일(현지시간) "자율주행은 미래가 아니라 현재"라고 말했다.

무뇨스 사장은 이날 미국 워싱턴D.C.에서 열린 '2026 세마포 월드 이코노미(SWE)'에서 미래 모빌리티(Future of Mobility) 트랙 세션 연사로 참여해 "지금도 샌프란시스코에서 웨이모 차량을, 라스베이거스에서 아이오닉 5 기반의 모셔널 로보택시를 탈 수 있으며, 향후에는 미국 전역에서 아이오닉 5 자율주행차를 볼 수 있게 될 것"이라고 자신감을 드러냈다.

나아가 "현대차그룹은 모셔널을 통해서도 독자적인 기술을 대규모로 전개할 것이고, 향후에는 개인용 차량에도 더 많은 자율주행 기술이 탑재될 것"이라며 자율주행 분야에서 꾸준한 노력을 기울이고 있음을 밝혔다.

미래 도시 모빌리티 인프라와 관련해서도 무뇨스 사장은 "미래에는 건물과 차량이 대화를 나누고, 차량끼리도 소통하게 됨에 따라 결과적으로 교통 체증이 줄어들 것"이라고 전망했으며, 일반적인 차량 외에도 수소연료전지로 구동하는 전기 수직이착륙기(eVTOL)나 드론이 보편화될 것이라고 의견을 개진했다.

호세 무뇨스(José Muñoz) 사장이 현지시간 14일(화) 진행된 '2026 세마포 월드 이코노미(Semafor World Economy)' 미래 모빌리티(Future of Mobility) 트랙 세션에서 발언하는 모습 [사진=현대차그룹]

또한 무뇨스 사장은 최근 많은 주목을 받고 있는 인공지능(AI)과 로보틱스 기술에 대해서도 분명한 입장을 밝혔다. 그는 "현대차그룹은 '인류를 위한 진보(Progress for Humanity)'를 실현한다는 목적 아래 안전과 품질을 최우선의 가치로 두고 있다"고 역설했다.

무뇨스 사장은 "보스턴 다이내믹스의 '아틀라스'를 생산 라인에 투입함으로써 인간이 하기 힘든 일을 돕는 휴머노이드를 볼 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

나아가 "로봇을 인력 감축의 수단으로 보지 않으며, 로봇은 노동자들의 삶을 더 편하게 만들기 위한 것"이라고 언급하며 "생산성을 높이고, 비용을 낮추며, 품질을 개선하는 것이 바로 '피지컬 AI'를 통해 달성하고자 하는 목표"라고 AI 비전을 제시했다.

아울러 무뇨스 사장은 현대차그룹의 성공 요인 중 하나로 고객이 원하는 바를 즉시 제공했다는 점을 꼽으며 "내연기관, 하이브리드, 플러그인 하이브리드와 전기차를 병행하는 전략을 취해왔다"고 강조했다.

그는 이어 "이를 바탕으로 작년 착공된 HMGMA에서도 하이브리드 병행 생산 결정을 내렸다"며 "초기에는 전동화에 전념했지만, 소비자가 원하는 수요 변화에 맞춰 전략을 빠르게 전환한 사례"라고 말했다.

무뇨스 사장은 수소의 중요성 또한 강조했다. 그는 "수소 기술의 비약적인 발전에 따라 수소전기차의 스택 효율과 성능이 개선되고, 운행 비용은 낮아졌다"며 "실제로 HMGMA 물류에서도 수소전기트럭을 사용 중"이라며 구체적인 사례를 언급했다.

이어 "수소는 완벽한 친환경 에너지이며 지구상에서 가장 풍부한 자원으로, 다양한 용도로 활용이 가능하다"며 "수소에 대한 막연한 두려움을 극복하고 수소가 지상, 공중, 해상 운송에 활용되도록 해야 한다"고 말했다.

 

y2kid@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동