연금공단, 'N·P·S 전북 프로젝트' 공모 시작...기관별 5000만원 지원

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비영리 법인·단체 모집

일자리·자원순환 분야

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 창업 지원, 문화·복지, 안전 인프라 등 다양한 분야에서 우수 사업을 선정해 도민 삶의 질을 높이는 'N·P·S 전북 프로젝트' 공모가 시작된다.

국민연금공단은 15일 전북특별자치도 지역 상생을 위해 'N·P·S 전북 프로젝트' 공모를 시작한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 전북 상생협력 사업을 공모로 선발해 복지 사각지대를 개선하고 도민 삶의 질 향상을 위해 기획했다. 연금공단은 전국 비영리 법인·단체 대상으로 사업을 공모해 총 3개 우수 사업을 선정할 계획이다.

[자료=국민연긍공단]

공모 분야는 ▲창업 지원 및 일자리 창출 ▲문화·복지·체육활동 지원 ▲안전 인프라 구축, 자원순환 등이다. 연금공단은 1~2차 심사를 거쳐 우수 사업을 선정하고 선정 기관과 함께 오는 6월부터 12월까지 사업을 추진한다.

연금공단은 선정 기관에 각각 최대 5000만원, 총 1억5000만원의 사업비를 지원한다. 사업비는 우리카드가 후원한다.

이여규 국민연금공단 복지이사는 "이번 프로젝트에 많은 관심과 참여를 바란다"며 "지역사회를 위한 사업을 꾸준히 이어가겠다"고 강조했다.

참가 희망 기관은 오는 28일까지 신청서를 제출할 수 있다. 자세한 공모 요강은 연금공단 누리집에서 확인할 수 있다.

sdk1991@newspim.com