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국민연금, 신규 주임운용역 온라인 채용설명회 개최…4월 공고 시작

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설명회, 선착순 총 500명 참가
재직자 직무 설명·질의응답도

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단이 미래 자산운용 시장을 이끌어갈 '신규 주임운용역' 확보를 위해 예비 지원자들과의 실시간 소통에 나선다.

연금공단은 30일 차세대 자산운용 전문가로 성장할 '신규 주임운용역' 채용을 위한 온라인 설명회를 개최한다고 밝혔다.

채용설명회는 오는 4월 14일 오후 2시부터 약 1시간 동안 영상회의 시스템 '웹엑스(Webex)'를 활용한 웨비나(Webinar) 방식으로 이뤄진다. 참가인원은 선착순 500명이다. 참가신청은 국민연금 기금운용본부 누리집(홈페이지) 채용공고에서 이날 오전 9시부터 다음달 8일 오후 6시까지 가능하다.

국민연금공단이 삼성물산·제일모직 합병으로 손해를 봤다며 삼성물산과 이재용 삼성전자 회장 등을 상대로 낸 손해배상 청구 소송이 19일 시작했다. 국민연금공단 본사 전경 [사진=국민연금공단]

설명회에서는 국민연금공단과 기금운용본부에 대한 소개를 비롯해 주임운용역 채용 세부 절차, 본부 근무 환경과 정주 여건 등을 안내한다. 주임운용역은 투자실무 경력 유무와 관계없이 지원 가능하다. 운용직(Front Office), 운용관리직(Middle Office), 운용지원직(Back Office) 재직자로부터 직접 직무 관련 설명을 듣고 참가자가 궁금해하는 내용에 답변하는 시간도 갖는다.

연금공단은 이번 채용설명회를 통해 지원자들의 다양한 궁금증을 해소하고 우수 운용 인력을 확보하고자 한다. 채용공고는 오는 4월 중 게시될 예정으로 총 10명을 선발할 계획이다. 응시 자격은 학력 및 경력 제한을 두지 않으나 회계 분야의 경우는 국내 공인회계사 시험 2차 합격한 자 또는 자격증 보유자가 지원 가능하다.

김성주 이사장은 "이번 설명회는 채용제도 소개뿐 아니라 현직 운용역의 현장감 있는 직무 수행 경험과 조직문화를 공유하는 자리가 될 것"이라며 "미래 투자운용 전문가로 성장할 우수하고 유능한 인재들의 많은 참여를 기대한다"고 전했다.

sdk1991@newspim.com

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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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