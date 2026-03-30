국민연금, 신규 주임운용역 온라인 채용설명회 개최…4월 공고 시작

설명회, 선착순 총 500명 참가

재직자 직무 설명·질의응답도

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단이 미래 자산운용 시장을 이끌어갈 '신규 주임운용역' 확보를 위해 예비 지원자들과의 실시간 소통에 나선다.

연금공단은 30일 차세대 자산운용 전문가로 성장할 '신규 주임운용역' 채용을 위한 온라인 설명회를 개최한다고 밝혔다.

채용설명회는 오는 4월 14일 오후 2시부터 약 1시간 동안 영상회의 시스템 '웹엑스(Webex)'를 활용한 웨비나(Webinar) 방식으로 이뤄진다. 참가인원은 선착순 500명이다. 참가신청은 국민연금 기금운용본부 누리집(홈페이지) 채용공고에서 이날 오전 9시부터 다음달 8일 오후 6시까지 가능하다.

국민연금공단이 삼성물산·제일모직 합병으로 손해를 봤다며 삼성물산과 이재용 삼성전자 회장 등을 상대로 낸 손해배상 청구 소송이 19일 시작했다. 국민연금공단 본사 전경 [사진=국민연금공단]

설명회에서는 국민연금공단과 기금운용본부에 대한 소개를 비롯해 주임운용역 채용 세부 절차, 본부 근무 환경과 정주 여건 등을 안내한다. 주임운용역은 투자실무 경력 유무와 관계없이 지원 가능하다. 운용직(Front Office), 운용관리직(Middle Office), 운용지원직(Back Office) 재직자로부터 직접 직무 관련 설명을 듣고 참가자가 궁금해하는 내용에 답변하는 시간도 갖는다.

연금공단은 이번 채용설명회를 통해 지원자들의 다양한 궁금증을 해소하고 우수 운용 인력을 확보하고자 한다. 채용공고는 오는 4월 중 게시될 예정으로 총 10명을 선발할 계획이다. 응시 자격은 학력 및 경력 제한을 두지 않으나 회계 분야의 경우는 국내 공인회계사 시험 2차 합격한 자 또는 자격증 보유자가 지원 가능하다.

김성주 이사장은 "이번 설명회는 채용제도 소개뿐 아니라 현직 운용역의 현장감 있는 직무 수행 경험과 조직문화를 공유하는 자리가 될 것"이라며 "미래 투자운용 전문가로 성장할 우수하고 유능한 인재들의 많은 참여를 기대한다"고 전했다.

sdk1991@newspim.com