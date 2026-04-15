최은석 "대구시장 최종 후보 되면 주호영·이진숙과 단일화 반드시 추진"

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"4월 30일 이전 의원직 내려놓고 보궐선거 동시 진행"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 경선 후보인 최은석 의원은 15일 대구시장 경선 최종 후보로 선정될 경우 주호영 국회부의장, 이진숙 전 방송통신위원장과의 단일화를 반드시 추진하겠다고 밝혔다.

최 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "국민의힘 6명의 후보 중 누가 최종 후보가 되더라도, 반드시 하나가 되어야 한다"며 "주호영 부의장, 이진숙 전 방통위원장, 두 분과의 단일화는 선택이 아니라 필수"라고 강조했다.

최은석 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "제가 경선 최종 후보로 선정된다면, 저는 주저 없이 두 분과 손을 잡겠다"며 "뜻을 모으는 절차, 반드시 밟겠다"고 약속했다.

그러면서 "지금 국민의힘은 소수당"이라며 "국회에서 단 1석이 아쉬운 상황"이라고 지적했다.

최 후보는 "제가 우리당 최종 후보로 선정되면, 4월 30일 이전에 국회의원직을 내려놓겠다"며 "보궐선거가 대구시장 선거와 동시에 치러지도록, 당을 위해, 대구를 위해 그 길을 택하겠다"고 밝혔다.

마지막으로 "대구를 살릴 단 한 번의 기회, 함께 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com