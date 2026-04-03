국민의힘, 대구시장 경선 주호영·이진숙 제외 6인 경선...2인 결선

'6인 예비경선·2인 결선' 원안 확정…이진숙 재심 청구 기각

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 공천관리위원회(공관위)는 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 선출을 위한 경선에서 주호영·이진숙 후보를 제외하고 6인 경선 체제를 유지하기로 확정했다고 밝혔다.

공관위는 3일 오후 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 회의를 열고 대구시장 경선 방식을 지난 3월 22일 의결된 원안 그대로 진행하기로 만장일치 의결했다.

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장. [사진=뉴스핌 DB]

이에 따라 유영하·윤재옥·이재만·최은석·추경호·홍석준 후보 6명이 예비경선에 참여하게 됐다.

이들은 향후 토론회와 예비경선을 거치게 되며, 이를 통해 압축된 최종 2인이 결선 투표를 치러 당 최종 후보를 선출할 예정이다.

공관위는 경선 합류가 불발된 이진숙 후보가 제기한 재심 청구에 대해서도 논의를 진행했으나 최종 기각했다.

공관위 측은 "이진숙·주호영 후보는 이번 경선 과정에 함께하지 못하게 됐지만, 앞으로 대한민국과 보수의 중심에서 더 큰 역할을 이어가 주실 것을 기대한다"며 지방선거 승리와 대구 발전을 위해 힘을 모아달라고 당부했다.

아울러 "대구 시민들이 보수의 미래를 책임질 최적의 후보를 선출할 수 있도록 남은 경선 전 과정을 한 치의 흔들림 없이 엄정하고 공정하게 관리해 나갈 것"이라고 강조했다.

이번 결정으로 대구시장 공천권 향방은 6파전 형식의 예비경선을 거쳐 1대 1 결선 투표에서 최종 가려지게 됐다.

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