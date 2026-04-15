KCGI자산운용, KCGI프리덤TDF 5000억 돌파 기념 이벤트 실시

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"재무적, 비재무적 관점에서 노후준비 스타일 점검"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KCGI자산운용은 다음 달 말까지 자사 타깃데이트펀드(TDF) 순자산 5000억원 돌파를 기념해 '나의 은퇴 준비 유형 테스트' 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

KCGI자산운용은 "노후준비에 대한 관심이 늘고 있는 가운데 재무적, 비재무적 관점에서 노후 준비 스타일을 점검하고 부족한 부분을 보완할 수 있도록 이벤트를 준비했다"고 설명했다.

[사진=KCGI자산운용]

회사는 이벤트 참여자가 주거, 건강, 취미, 자산 등에 대한 OX 퀴즈 4개에 응답하면 노후 준비 라이프 스타일을 알려주고, 준비가 부족한 부분에 대한 의견을 줄 예정이다. 참여자 중 110명을 추첨해 모바일 상품권과 치킨 쿠폰 등도 지급한다.

KCGI자산운용은 "노후 준비는 재무적 준비뿐 아니라 주거, 건강, 취미, 일자리, 가족 관계 등 다양한 분야에서 균형감 있는 준비가 필요하다"며 "부족한 부분에 대한 환기를 통해 노후 준비에 대해 생각해 보자는 의미로 이번 이벤트를 준비했다"고 전했다.

한편 KCGI프리덤적격TDF는 지난 2일 금융그룹 계열이 아닌 자산운용사 TDF로는 처음으로 순자산 5000억원을 돌파했다. 전날 기준 순자산은 5453억원이다.

rkgml925@newspim.com