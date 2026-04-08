KCGI운용 TDF 순자산 5000억 돌파…비계열사 최초

AI 핵심 요약beta
- KCGI자산운용이 8일 KCGI프리덤적격TDF 시리즈 순자산 5000억원을 돌파했다.
- 금융그룹 계열 아닌 TDF로 처음이며, 지난해 11월 3000억원 후 5개월 만에 늘었다.
- 퇴직연금 비중 77.1%로 30~50대 직장인 중심, 1·3·5년 수익률 상위 20% 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KCGI자산운용은 8일 'KCGI프리덤적격TDF' 시리즈 순자산이 5000억원을 돌파했다고 밝혔다.
금융그룹 계열이 아닌 자산운용사 TDF(Target Date Fund)가 순자산 5000억원을 넘은 것은 KCGI가 처음이다. 지난해 11월 3000억원 돌파 이후 5개월 만에 2000억원이 늘었다.
클래스별 가입 비중은 퇴직연금 77.1%, 개인연금 19.8%, 일반 3.1% 순이다. 빈티지별로는 TDF2050(36.9%), TDF2035(17.1%), TDF2030(17.0%), TDF2045(16.4%) 순으로 30~50대 직장인 비중이 높았다.
수익률은 적격TDF 28개 중 1년·3년·5년 모두 상위 20% 이내를 유지하고 있다. KG제로인 기준 3월 말 기준 5년 수익률은 49.5%로 상위 12%(2위), 3년 수익률은 50.2%로 상위 21%, 1년 수익률은 19.1%로 상위 19%를 기록했다.
위험 대비 초과수익률을 나타내는 샤프 지수도 양호하다. 5년 평균 샤프 지수는 0.59로 상위 24%, 1년은 1.61로 상위 23%였다. 수익률과 샤프 지수를 두 축으로 4분면 분석한 결과 1년·3년·5년 전 기간에서 수익률·샤프 지수가 평균을 상회하는 1분면에 위치했다.
KCGI자산운용은 한국인 생애주기에 최적화된 자체 글라이드패스를 개발해 적용하고 있다. 포트폴리오는 선진국 주식·글로벌 성장주·미국 고배당·국내 주식·신흥국 주식·아시아 주식 등으로 구성된다.
이 상장지수펀드(ETF)는 금융감독원 적격 TDF 기준을 충족해 퇴직연금 위험자산 투자한도(70%) 면제 대상으로, 적립금의 100%까지 투자할 수 있다. 국민은행·우리은행·NH농협은행·부산은행·경남은행·교보생명·삼성생명·한국투자증권 등에서 퇴직연금 클래스로 가입 가능하다. 총보수는 C-Pe2 기준 0.492%(TDF2030)~0.692%(TDF2060)다.
dconnect@newspim.com