NH증권, 연금 TDF 확대…7월말까지 이벤트 실시

최대 3만원 상품권 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 연금저축계좌를 통한 TDF(Target Date Fund) 투자 고객을 대상으로 '연금저축 TDF 셋업 이벤트'를 오는 7월 31일까지 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 이벤트는 연금저축펀드 계좌에서 NH-Amundi, 삼성자산운용, 한화자산운용의 TDF 펀드를 매수한 고객을 대상으로 한다.
이벤트 기간 중 대상 펀드 순매수 금액에 따라 혜택이 제공된다. 300만원 이상 투자 시 1만원, 500만원 이상 2만원, 1000만원 이상 3만원 상당의 스타벅스 상품권이 지급된다.
운용사별 투자 실적은 합산할 수 있고 중복 참여도 가능하다. 혜택은 올해 9월 중 제공될 예정이다.
TDF는 투자자의 목표 은퇴 시점을 기준으로 주식과 채권 등 자산 비중을 자동으로 조정하는 생애주기형 자산배분 펀드다. 연금저축 계좌에서 활용되는 대표적인 장기 투자 상품으로 분류된다.
최근 퇴직연금 제도 변화와 장기 투자 필요성이 부각되면서 TDF에 대한 관심도 이어지고 있다. 투자자가 직접 자산배분을 조정하지 않아도 시간 흐름에 맞춰 위험자산과 안전자산 비중이 자동 조정되는 구조다.
NH투자증권 100세시대연구소는 최근 발간한 THE100리포트 118호 'TDF로 시작하는 은퇴 자산 관리'에서 TDF를 은퇴 시점에 맞춘 장기 자산관리 수단으로 소개했다.
NH투자증권은 연금 투자 수요에 맞춰 고객이 연금저축계좌를 통해 TDF를 활용한 장기 투자 전략을 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다.
이벤트 관련 세부 내용은 NH투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 나무증권과 N2 앱, 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com