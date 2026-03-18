NH투자증권, 패밀리오피스 차세대 포럼 첫 개최

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 패밀리오피스 서비스 가입 가문의 차세대 리더를 대상으로 한 'N2, Next-Leader's Forum'을 오는 19일 오후 서울 삼성동 파르나스 호텔에서 개최한다고 18일 밝혔다.
올해 처음 시작하는 이 포럼은 패밀리오피스 가입 가문의 차세대만을 소수정예로 초청해 자산관리·세무·가업승계 관련 교육과 함께 영리치 간 네트워크 형성을 지원하는 연간 프로그램이다. NH투자증권은 올해 1년간 5회 이상 프로그램을 운영할 계획이다.
NH투자증권 패밀리오피스 서비스는 2021년 말 론칭 이후 현재 229가문이 가입해 있다. 2024년 전년 대비 95% 성장에 이어 작년에도 58% 성장세를 기록했다.
배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 가문의 차세대 리더에게 요구되는 역량은 높은 수준의 창의성과 혁신적인 시각"이라며 "차세대 리더들이 시대의 흐름을 읽는 전문성과 단단한 네트워크를 형성할 수 있도록 지원하는 프로그램을 지속적으로 강화할 것"이라고 밝혔다.
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