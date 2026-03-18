NH투자증권, 국내 세 번째 IMA 사업자 지정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 종합투자계좌(Investment Management Account, IMA) 사업자로 공식 지정됐다. 지난해 11월 한국투자증권·미래에셋증권에 이어 국내 세 번째다.
18일 금융위원회는 이날 정례회의를 통해 NH투자증권을 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자로 지정하는 안건을 최종 의결했다고 밝혔다. NH투자증권은 지난해 9월 IMA 사업자 지정을 신청한 뒤 사업계획 심사, 내부통제 체계 점검, 금융감독원 현장실사를 거쳤다. 이달 11일 증권선물위원회 심의·의결을 통과하고 이날 최종 지정됐다.
IMA는 증권사가 고객 예탁 자금을 기업대출, 벤처기업, 주식, 채권 등에 통합 운용하고 그 성과를 투자자에게 지급하는 상품이다. 증권사의 자금 운용 역량과 리스크 관리 체계를 종합 평가해 지정한다.
NH투자증권은 이번 지정을 위해 지난해 8월 NH농협금융지주로부터 6500억원 규모의 유상증자를 실시해 자기자본 8조원 요건을 충족했다. 이로써 지난 2018년부터 운영해 온 발행어음과 IMA를 모두 갖춘 종합금융투자사업자가 됐다.
IMA 사업자로 지정되면 조달 자금의 일정 비율을 모험자본에 의무 투자해야 한다. 비율은 ▲2026년 10% ▲2027년 20% ▲2028년 25%로 단계적으로 확대된다.
윤병운 NH투자증권 대표는 "이번 IMA 사업자 지정은 단순한 사업 확장을 넘어 자본시장 내 생산적 금융을 확대하는 중요한 역할"이라며 유망 기업 발굴과 모험자본 투자 확대에 적극 나서겠다고 밝혔다.
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