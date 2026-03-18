NH투자증권, 국내 세 번째 IMA 사업자 지정

금융위 정례회의 최종 의결, 모험자본 투자 본격화



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 종합투자계좌(Investment Management Account, IMA) 사업자로 공식 지정됐다. 지난해 11월 한국투자증권·미래에셋증권에 이어 국내 세 번째다.

18일 금융위원회는 이날 정례회의를 통해 NH투자증권을 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자로 지정하는 안건을 최종 의결했다고 밝혔다. NH투자증권은 지난해 9월 IMA 사업자 지정을 신청한 뒤 사업계획 심사, 내부통제 체계 점검, 금융감독원 현장실사를 거쳤다. 이달 11일 증권선물위원회 심의·의결을 통과하고 이날 최종 지정됐다.

IMA는 증권사가 고객 예탁 자금을 기업대출, 벤처기업, 주식, 채권 등에 통합 운용하고 그 성과를 투자자에게 지급하는 상품이다. 증권사의 자금 운용 역량과 리스크 관리 체계를 종합 평가해 지정한다.

[사진=NH투자증권]

NH투자증권은 이번 지정을 위해 지난해 8월 NH농협금융지주로부터 6500억원 규모의 유상증자를 실시해 자기자본 8조원 요건을 충족했다. 이로써 지난 2018년부터 운영해 온 발행어음과 IMA를 모두 갖춘 종합금융투자사업자가 됐다.

IMA 사업자로 지정되면 조달 자금의 일정 비율을 모험자본에 의무 투자해야 한다. 비율은 ▲2026년 10% ▲2027년 20% ▲2028년 25%로 단계적으로 확대된다.

윤병운 NH투자증권 대표는 "이번 IMA 사업자 지정은 단순한 사업 확장을 넘어 자본시장 내 생산적 금융을 확대하는 중요한 역할"이라며 유망 기업 발굴과 모험자본 투자 확대에 적극 나서겠다고 밝혔다.

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