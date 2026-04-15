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신한은행, 산업연구원과 생산적 금융 활성화 업무협약

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AI 핵심 요약

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  • 신한은행이 15일 산업연구원과 생산적 금융 활성화 업무협약을 체결했다.
  • 산업·기술 기반 기업 심사 체계를 고도화하고 성장 잠재력 기업을 지원한다.
  • 실무 교육 프로그램과 공동 연구를 통해 산업 분석 역량을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업·기술 기반 기업 심사 전환, '선구안 금융' 정착

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행(은행장 정상혁)은 15일 서울시 중구 소재 본점에서 산업연구원(KIET, 원장 권남훈)과 '생산적 금융 활성화 및 산업 선구안 배양'을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 빠르게 변화하는 산업 구조와 기술 혁신 흐름에 대응해 기업 심사를 재무정보 중심에서 산업·기술 기반의 종합 판단 체계로 고도화하고 성장 잠재력을 갖춘 기업을 보다 정교하게 발굴·지원하는 '선구안 금융'을 현장에 정착시켜 생산적 금융 활성화를 강화하기 위해 마련됐다.

15일 서울시 중구 소재 신한은행 본점에서 진행된 '생산적 금융 활성화 및 산업 선구안 배양을 위한 협약식'에서 정상혁 신한은행장(왼쪽)과 권남훈 산업연구원장이 기념 촬영하는 모습. [사진=신한은행]

양 기관은 이를 통해 ▲산업연구원 연구진 초빙 특강 ▲초혁신 산업별 기술 단계 및 밸류체인 세미나·워크숍 ▲심사역 및 RM 대상 '선구안 아카데미' 운영 등 실무 중심의 교육 프로그램을 공동 추진한다.

아울러 주요 산업 이슈에 대한 공동 연구와 과제 발굴도 병행해 산업 분석 기반을 지속적으로 고도화해 나갈 예정이다.

신한은행은 이러한 협력을 바탕으로 임직원의 산업·기술 분석 역량을 높이고, 성장 잠재력이 높은 기업에 대한 금융 지원을 확대할 방침이다.

또한 투·융자 복합금융을 연계해 기업의 성장 단계별 자금 수요를 폭넓게 지원해 나갈 계획이다.

이로써 신한금융그룹은 '선구안 맵-성장성 신용평가-선구안 팀'으로 이어지는 생산적 금융 실행 체계를 기반으로, 산업연구원과의 협력을 통해 산업·기술 전문성을 보강하며 실행력을 한층 높이게 됐다.

정상혁 신한은행장은 "산업과 기술에 대한 이해를 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업을 적극 발굴하고 지원하는 생산적 금융을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "전문 연구기관과의 협업을 확대해 혁신기업의 성장을 뒷받침하고 생산적 금융 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.

권남훈 산업연구원장은 "주력산업 경쟁력을 고도화하고 미래 성장 산업을 육성하는데 금융의 중요성이 더욱 강조되고 있다"면서 "산업연구원은 이번 협약 체결을 기점으로 국내 금융기관과의 협력관계를 강화하여 생산적 금융 활성화를 위한 정책 연구에 힘쓰겠다"고 강조했다.

peterbreak22@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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