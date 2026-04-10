신한은행, 신한 SOL 뱅크 고객 대상 '은화 1온스의 주인공이 돼 보세요' 이벤트

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'귀금속 투자이야기' 콘텐츠 열람 고객 전원에 마이신한포이트 100포인트

참여 고객 중 추첨 통해 총 20명에게 은화 1온스 증정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 오는 6월 12일까지 '은화 1온스의 주인공이 되어보세요' 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 오는 6월 12일까지 '은화 1온스의 주인공이 되어보세요' 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.04.10 dedanhi@newspim.com

만 19세 이상 신한 SOL뱅크 이용 고객은 누구나 '신한 SOL뱅크' 앱 내 이벤트 페이지를 통해 '귀금속 투자이야기' 콘텐츠에 접속할 수 있으며, 해당 콘텐츠를 열람한 고객 전원에게 마이신한포인트 100포인트를 제공한다. 또한 참여 고객 중 추첨을 통해 총 20명에게 은화 1온스를 증정할 예정이다.

'귀금속 투자이야기'는 금과 은 등 귀금속 투자에 대한 이해를 높일 수 있도록 구성된 콘텐츠로, 최근 대체자산 투자에 관심이 높아지는 흐름을 반영해 고객이 투자 정보를 보다 쉽게 접근할 수 있도록 기획했다.

신한은행 관계자는 "최근 글로벌 자본시장 변동성이 확대되고 안전자산에 대한 관심이 높아지면서 금과 은 등 실물자산에 대한 주목도 함께 커지고 있다"며 "앞으로도 고객이 시장 상황에 맞는 다양한 투자 정보를 쉽게 접할 수 있도록 관련 서비스와 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com