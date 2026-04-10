신한은행, 소상공인 특화 신용평가모형 시범운영 참여

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업종별 소상공인 미래 성장성 반영 '소상공인 특화 신용평가모형' 적용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 금융위원회가 추진하는 소상공인의 미래 성장성을 반영한 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB)' 시범운영에 참여한다고 10일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 금융위원회가 추진하는 소상공인의 미래 성장성을 반영한 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB)' 시범운영에 참여한다고 10일 밝혔다.[사진=신한은행] 2026.04.10 dedanhi@newspim.com

SCB 시범운영은 금융거래 이력 중심으로 이뤄지던 신용평가를 매출, 업종, 상권 등 비금융정보를 활용해 업종별 소상공인의 미래 성장성을 반영하는 '소상공인 특화 신용평가모형'으로 적용하는 것이다.

신한은행은 신규 개인사업자 대출 신청 고객 중 SCB 등급이 우수한 고객을 대상으로 우대 심사 기준을 적용할 계획이다. 이에 따라 대출 한도 확대와 금리 우대 등 실질적인 혜택을 제공해 성장 가능성이 높은 소상공인에 대한 금융 지원을 강화할 계획이다.

또한 신한은행은 이번 시범운영 테스트 결과를 바탕으로 소상공인 특화 신용평가 체계를 지속 보완해 나갈 예정이다.

신한은행 관계자는 "이번 소상공인 특화 신용평가 모델 도입은 금융의 관점을 과거의 신용에서 미래의 성장성으로 확장하는 전환점"이라며 "금융위원회의 소상공인 지원 정책 방향에 발맞춰 보다 많은 소상공인이 실질적인 금융 혜택을 받을 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com