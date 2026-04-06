신한은행, 부산금융센터·대구 성서지점서 외국인 고객 맞춤 일요영업

동대문지점·수원역 지점 더해 4곳으로 확대

해외송금·계좌개설·체크카드 신청, 오전 10시~오후3시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 부산광역시 중구 소재 '부산금융센터'와 대구광역시 달서구 소재 '성서지점'에서 외국인 고객 맞춤 일요영업을 실시한다고 6일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 부산광역시 중구 소재 '부산금융센터'와 대구광역시 달서구 소재 '성서지점'에서 외국인 고객 맞춤 일요영업을 실시한다고 6일 밝혔다. [사진=신한은행] 2026.04.06 dedanhi@newspim.com

일요영업점은 평일 은행 방문이 어려운 외국인 근로자와 인근 거주 외국인 고객의 금융 편의성을 높이기 위한 것으로, 신한은행은 외국인 체류 규모와 유동인구가 많지만 금융 접근성이 상대적으로 낮은 부산과 대구 지역에 추가 운영하기로 했다.

이에 따라 지난해 7월부터 운영 중인 동대문지점과 수원역지점에 더해 외국인 고객 맞춤형 일요영업점은 총 4곳으로 늘어나게 됐다. 일요영업점에서는 ▲해외송금 ▲계좌개설 ▲체크카드 신청 ▲인터넷뱅킹 등 다양한 업무를 제공하며, 운영시간은 매주 일요일 오전 10시부터 오후 3시까지다.

또한 신한은행은 지난해 9월 출시한 외국인 근로자 전용 신용대출 'SOL 글로벌론'의 최고 한도를 기존 2000만원에서 5000만원으로 확대하고 우대금리 항목을 추가하는 등 외국인 고객의 자금 수요에 맞춘 금융서비스를 제공하고 있다.

신한은행 관계자는 "이번 일요영업점 확대를 통해 평일 은행 방문이 어려운 외국인 고객의 금융 접근성이 한층 높아질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 외국인 고객이 일상 속에서 보다 쉽고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 특화 채널과 서비스를 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com