신한은행, 11번가와 '11pay 계좌연결 이벤트' 진행

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 오는 5월 31일까지 11번가와 함께 '11pay 신한은행 계좌연결 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 이벤트는 최근 1년간 11pay에 신한은행 계좌를 연결해 결제한 이력이 없는 고객을 대상으로 한다.
먼저 11번가 이벤트 페이지에서 응모한 고객에게 5000원 할인쿠폰을 즉시 제공하며 해당 쿠폰은 11pay에 연결한 신한은행 계좌로 결제할 때 사용할 수 있다. 이후 이벤트 기간 내 11pay 신한은행 계좌 간편결제로 1회 결제 시 5000원, 2회 결제 시 추가 5000원 쿠폰을 제공해 최대 1만 5000원의 혜택을 받을 수 있다. 쿠폰은 매일 오전 11시 선착순으로 제공된다.
아울러 2026년 12월 31일까지 11pay에 연결된 신한은행 계좌로 결제한 고객을 대상으로 구매금액의 최대 2%(건당 최대 5000포인트)를 11pay 포인트로 제공한다. 이벤트와 관련한 자세한 내용은 '신한 SOL뱅크' 및 11번가 앱에서 확인할 수 있다.
신한은행 관계자는 "이번 이벤트는 11번가와의 제휴를 바탕으로 고객 혜택을 강화하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 쇼핑과 금융을 연계한 다양한 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
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