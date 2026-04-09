신한은행, 압구정 재건축 단지 입주민 위한 자산관리 특화 거점 구축

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 9일 현대건설과 압구정 재건축 단지 중심 주거 금융 결합 자산관리 모델 도입했다.
- 압구정 현대 등 디에이치 단지에 신한 Premier 특화 거점 구축해 맞춤 금융 서비스 제공한다.
- 반포 청담 등으로 확대하며 패밀리오피스형 서비스도 강화한다.
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자산관리 세미나·시장 전망 강연 등 운영
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 현대건설과 압구정 재건축 단지를 중심으로 주거와 금융을 결합한 새로운 자산관리 모델을 도입한다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 압구정 현대를 비롯해 현대건설의 하이엔드 주거 브랜드 '디에이치(THE H)'가 적용되는 주거 공간에 신한금융그룹의 자산관리 브랜드 '신한 Premier'의 전문성을 더해 고객 맞춤형 금융 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
신한은행은 현대건설과 협력해 압구정 재건축 단지 내 입주민을 위한 자산관리 특화 거점을 구축해 금융 서비스를 제공할 계획이다. 이를 위해 단지 내 커뮤니티 시설과 연계한 입주민 전용 상담 공간을 조성하고 자산관리 세미나와 시장 전망 강연 등 다양한 프로그램도 운영할 예정이다.
특히 이번 서비스는 신한은행과 신한투자증권이 협업하는 '원팀' 체계로 운영된다. 양사의 전문가 조직인 '신한 Premier 패스파인더'가 투자, 세무, 부동산, 상속·증여 등 자산관리 전반에 걸친 종합 솔루션을 제공할 예정이며, 초고자산가 고객을 대상으로 가문 단위 자산 승계를 위한 패밀리오피스형 서비스도 한층 강화할 방침이다.
또한 신한은행은 압구정을 시작으로 반포, 청담 등 현대건설의 하이엔드 브랜드 '디에이치(THE H)' 브랜드 단지 중심으로 주거 결합형 자산관리 모델을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
dedanhi@newspim.com