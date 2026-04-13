신한은행, 'SOL메이트 신탁' 경영진 참여 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 신한은행 정상혁 은행장을 포함한 21명의 임원진이 13일 유언대용신탁·치매안심신탁 가입 서약을 선언했다.
- 경영진이 먼저 상품의 의미와 필요성을 체험함으로써 시니어 자산관리 전문은행으로 도약하겠다는 의지를 표현했다.
- 유언대용신탁은 생전 자산관리와 수익자 사전지정이 가능하고 치매안심신탁은 건강 이상에 대비한 자산관리 설계를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행(은행장 정상혁)은 '건강한 오늘, 내일의 자산관리' 캠페인을 실시하고 신한 SOL메이트 유언대용신탁·치매안심신탁 가입 서약 선언식을 13일 실시했다.
이번 캠페인은 고객에게 특화신탁 상품을 제안하기에 앞서 경영진이 먼저 고객의 입장에서 상품의 의미와 필요성을 생각해보자는 취지로 마련됐다. 신한은행이 '시니어 자산관리 전문은행'으로서 한 단계 더 도약하겠다는 의지를 담고 있다.
이날 선언식에는 정상혁 신한은행장을 비롯한 21명의 임원진이 참여했으며 신한 SOL메이트 유언대용신탁과 치매안심신탁 가입 서약을 통해 시니어 고객의 자산관리와 자산승계 지원에 대한 의지를 다졌다.
또한 '신한 SOL메이트 유언대용신탁·치매안심신탁' 문구가 담긴 홍보물을 활용해 기념 촬영을 진행하고 전 임직원의 관심과 참여를 독려했다.
신한 SOL메이트 유언대용신탁은 생전에는 고객이 자산을 직접 관리하면서 필요 시 수익자를 사전에 지정할 수 있는 상품이며, 신한 SOL메이트 치매안심신탁은 치매 등 건강 이상 상황에 대비해 자산관리 계획을 사전에 설계할 수 있도록 돕는 상품이다.
peterbreak22@newspim.com