신한은행, 임직원 금융교육 재능기부 봉사단 발족…맞춤형 금융교육 나선다

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 10일 본점에서 금융교육강사 13기 발대식을 열었다.
- 80명 신규 강사에게 임명장을 수여하고 연수를 진행했다.
- 미래세대와 시니어를 대상으로 맞춤형 금융교육을 담당한다.
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미래세대·시니어 위한 금융교육 담당, 10일 발대식
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 임직원으로 구성된 금융교육 재능기부 봉사단 '신한은행 금융교육강사 13기' 발대식을 개최했다고 13일 밝혔다.
신한은행은 2012년 신한 어린이금융체험교실 강사 활동을 시작으로 미래세대에게 올바른 금융 가치관을 전하는 사회공헌 활동인 '신한 금융교육강사' 프로그램을 운영하고 있다. 직원들의 자발적인 참여로 이어져온 이 활동은 2025년까지 총 1151명의 직원이 함께했다.
신한은행은 서울시 중구 신한은행 본점에서 10일 진행된 발대식에서 80명의 신규 금융교육강사에게 임명장을 수여하고 미래세대와 시니어를 대상으로 한 금융교육 강의 노하우와 역량 강화를 위한 연수를 진행했다. 새롭게 선발된 금융교육강사들은 '신한 어린이금융체험교실' 멘토부터 '1사1교 금융교육' 선생님 역할 등 미래세대와 시니어를 위한 맞춤형 금융교육을 담당한다.
이날 발대식에 참석한 강영홍 신한은행 경영지원그룹장은 "빠르게 변화하는 금융환경 속에서 금융교육의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번에 선발된 13기 직원들이 전문성을 갖춘 금융교육강사로 성장해 나가길 바란다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com