[6·3 재보선 D-2] 하정우 "북구의 아들이 북구 위해 일할 수 있는 기회 달라"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보는 6·3 선거를 이틀 앞두고 "북구의 아들 하정우가 북구를 위해 일할 수 있는 기회를 달라"며 지지를 호소했다.

하 후보는 1일 부산광역시 연제구 부산시의회에서 기자회견을 열고 "지금까지 저를 키워준 내 고향 북구를 위해 제 모든 역량과 인생을 바치겠다"며 이같이 밝혔다.

하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보[사진=뉴스핌DB]

하 후보는 "아버지가 사주신 286 컴퓨터 한 대가 제 인생을 바꿨다"며 "작은 컴퓨터로 시작해 대한민국의 AI 국가 전략을 설계하는 전문가로 성장했고 세계 최고 수준 인공지능(AI) 연구자들에게 주어지는 신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 수석심사분과장 역할도 맡고 있다"고 말했다.

그는 "286컴퓨터 한 대가 저 하정우의 인생을 바꿨듯 주민 여러분께서 저 하정우를 선택해주시면 북구의 미래가 바뀐다"며 북구를 위해 일할 수 있는 기회를 달라고 강조했다.

그러면서 주민 체감형 공약을 발표했다. 하 후보는 "지지부진한 만덕·덕천권역 복합문화체육센터를 속도감있게 완공하겠다"며 "만덕대로 상부를 단순히 공원을 조성하는 것을 넘어 공원과 공공스터디카페 시설은 물론 태양광 발전 시설을 구축해서 발전된 전기 판매금액을 취약계층 지원 예산으로 활용하겠다"고 약속했다.

교통 분야에서는 만덕3터널 소음·분진 문제 해결과 안전환경 개선, 상록한신·주공3단지 우회도로 신설, 공영주차장 확충, 덕천역 및 만덕역 에스컬레이터 설치 등을 제시했다.

하 후보는 "구포대교, 덕천사거리 등 상습 정체구간에 AI 신호체계와 가변차로를 도입해 매일 20분을 주민분들께 돌려드리겠다"고 말했다.

지역 경제 활성화 방안으로는 "경부선 지하화를 적극 추진하고 상부 공간에 기업과 연구소를 유치해 서부산 AI 테마밸리를 만들겠다"며 "대규모 AI 기업과 혁신 스타트업 유치를 통해 북구 경제 발전 엔진을 만들겠다"고 했다.

전통시장 활성화를 위해서는 "구포시장 주차 문제 해결을 위해 문화시설과 주차장을 함께 갖춘 복합센터를 조성하겠다"며 "망원시장 성공 모델을 참고해 지역 특화 상권으로 재탄생시키겠다"고 말했다.

하 후보는 "이재명과 전재수가 인정한 일 잘하는 사람, 북구 사정을 누구보다 잘 아는 하정우가 그 시간을 책임지겠다"며 "화려한 말잔치가 아니라 일의 속도와 결과로 증명하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com