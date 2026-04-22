과태료 협박하며 소화기 강매…소방청 사칭 사기 1300건 넘어

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소방청 "소방기관, 물품 구매·계좌이체 요구 안 해"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 소방기관을 사칭해 소화기 구매를 강요하는 사기 범죄가 급증하고 있다며 국민들의 각별한 주의를 당부했다.

소방청은 22일 최근 소방공무원이나 소방서를 사칭해 점검과 과태료 부과를 빌미로 물품 구매를 유도하는 사기가 확산하고 있다고 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

소방청이 집계한 최근 1년간 사칭 범죄 시도는 총 1309건에 달한다. 이 가운데 실제 피해를 입은 업체는 161곳으로, 피해액은 약 29억5000만 원에 이르는 것으로 나타났다.

특히 최근에는 단순 대리 구매 요청을 넘어 '과태료 부과'를 언급하며 사업주의 불안 심리를 자극하는 협박형 수법으로 진화하고 있어 주의가 필요하다.

대표적인 사례로는 소방서 간부를 사칭한 범죄자가 주유소나 공장 등에 전화를 걸어 "소방 점검 시 리튬이온 소화기가 없으면 과태료가 부과된다"고 협박한 뒤, 특정 업체 제품 구매를 유도해 수천만 원을 가로채는 방식이 확인됐다.

또 소방서 명의를 도용한 위조 공문서를 보내 구급함이나 사다리 등의 물품 대리 구매를 요청한 뒤 대금을 편취하는 '노쇼 사기'도 지속되고 있다.

소방청은 "소방기관은 전화나 문자로 특정 업체 제품 구매를 권유하거나 계좌이체를 요구하지 않는다"며 "민간 업체에 물품 구매를 지시하거나 개인 계좌로 송금을 요구하는 경우도 절대 없다"고 강조했다.

이어 "소방 점검이나 과태료를 언급하며 물품 구매를 요구하는 경우는 100% 사기"라며 "의심스러운 연락을 받으면 즉시 통화를 중단하고 119 또는 112에 신고해 달라"고 당부했다.

abc123@newspim.com