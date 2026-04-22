직장인 1035만명, 건보료 4월 고지…평균 22만원 더 낸다

직장가입자 1671만명 중 281만명 보수 동일

355만명, 보수 감소…건보료 11만원 '환급'

분할납부도 가능…사업장 5월 11일 내 신청

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민건강보험공단이 2025년 귀속분 건강보험료 연말정산을 완료함에 따라 보수가 오른 직장인 1035만명은 이달 1인당 평균 21만9000원의 보험료를 추가로 납부하게 된다.

건보공단은 22일 건강보험 직장가입자의 2025년 귀속분 보수 변동 내역을 반영한 연말정산을 실시하고 4월분 정기보험료에 고지할 예정이라고 밝혔다.

사용자(사업장)는 직장가입자의 보수 변동사항을 보수월액 변경 신고로 수시로 신고할 수 있다. 그러나 건보공단은 사용자(사업장)별 신고 여건 등을 고려해 보수 변동 사항을 수시신고 대신 매년 4월 전년도 보수총액으로 건보료를 정산해 사용자(사업장)의 행정 부담을 완화하고 있다.

건강보험료 분할 납부 제도 [자료=국민건강보험공단]

지난해 귀속분 직장가입자(근로자) 건강보험료 정산 결과, 총 정산 금액은 3조7064억원이다. 이는 2024년 귀속(3조3687억원) 대비 약 10%가 증가했다. 직장가입자 1671만명 중 281만명은 전년도와 보수가 동일하다. 355만명은 보수가 감소해 1인당 평균 11만5000원을 환급받는다. 1035만 명은 보수가 증가해 1인당 평균 21만9000원을 추가 납부하게 된다.

정산보험료는 일시납으로 4월 보험료에 반영돼 고지된다. 사용자(사업장)가 4월 보험료 납부기한인 오는 5월 11일까지 건보공단에 분할납부(12회 이내)를 신청할 수 있다. 단, 직장가입자가 연말정산으로 추가 납부해야 하는 보험료가 당월 보험료의 100분의 100 이상인 경우에만 분할납부 신청이 가능하다.

건보공단은 국민 편의를 높이기 위해 올해부터 전체 사업장을 대상으로 국세청 간이지급명세서(근로소득)로 연말정산을 자동 처리하도록 제도를 개선했다. 2025년 귀속분 직장가입자 연말정산 대상자 1671만 명 중 1020만명(전체의 약 61%)에 대해 자동정산을 완료했다.

원인명 건보공단 징수상임이사는 "연말정산은 근로자가 전년도에 사업장으로부터 받은 보수를 토대로 정확한 보험료를 부과하는 제도"라며 "임금인상, 호봉 승급 등의 사유로 보수 변동 시 사업장에서 공단에 지체 없이 보수월액 변경 신고를 한다면 연말정산에 따른 추가 납부 부담을 크게 줄일 수 있다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com