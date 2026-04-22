광명시 옥길동 농장서 사슴 5마리 집단 탈출..."안전 유의·수색 중"

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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 22일 경기 광명시의 한 농장에서 사슴 5마리가 탈출해 소방 당국과 지자체가 수색 및 포획 작업에 나섰다.

119 로고 [사진=뉴스핌 DB]

소방당국에 따르면 이날 낮 12시 32분경 광명시 옥길동의 한 사슴 농장에서 사슴들이 탈출했다는 신고가 접수됐다.

최초 신고 당시 농장주 A씨는 "사슴 10마리가 탈출했다"고 신고했으나, 현장에 출동한 소방 당국이 인근 폐쇄회로(CC)TV를 정밀 확인한 결과 최종적으로 5마리가 농장을 빠져나간 것으로 확인됐다.

탈출한 사슴 5마리 중 3마리는 성체이며, 2마리는 새끼인 것으로 파악됐다. 해당 농장에는 탈출한 개체들을 포함해 총 30여 마리의 사슴이 사육되고 있었던 것으로 알려졌다.

광명시는 이날 오후 2시 30분경 안전안내문자를 통해 "옥길동 인근 사슴 5마리 탈출. 주민께서는 안전에 유의하시고 발견 시 119 또는 시청으로 신고 바란다"고 공지하며 인근 주민들의 주의를 당부했다.

현재 광명시청 관계자들과 소방 인력은 사슴들이 인근 산이나 도로로 이동했을 가능성을 염두에 두고 옥길동 일대를 집중 수색하고 있다.

시 관계자는 "현재 유관 기관과 협조해 수색 작업을 벌이고 있으나 아직까지 발견되지는 않았다"며 "사슴과 마주칠 경우 자극하지 말고 즉시 신고해달라"고 전했다.

1141world@newspim.com