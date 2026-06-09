비보존, 바이오헬스 글로벌 진출 지원 2개 과제 선정

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비보존제약 관계사 비보존이 한국보건산업진흥원이 주관하는 '2026년 바이오헬스 글로벌 진출 지원 사업'의 2개 과제에 동시에 선정됐다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 국내 바이오헬스 기업의 해외 시장 진출을 지원하기 위한 국가 전략 프로그램으로, 수출입 규제 대응부터 글로벌 협력 확대, 기술 경쟁력 강화까지 지원을 제공한다.

회사에 따르면 비보존은 글로벌 진출 전문 컨설팅 지원 사업과 성장 단계별 기술협력 가속화 지원 사업에 선정됐다. 글로벌 진출 전문 컨설팅 지원 사업은 제약·바이오 기업의 해외 진출 전략 수립과 규제 대응 역량 강화를 지원하는 프로그램이다.

비보존 로고. [사진=비보존]

비보존은 이를 통해 국내 38호 혁신 신약인 비마약성 진통제 '어나프라주'의 미국 시장 진입 전략을 고도화하고 글로벌 인허가 및 사업화 로드맵을 체계적으로 구축할 계획이다.

성장 단계별 기술협력 가속화 지원 사업에서는 글로벌 선도 기업과의 협력을 기반으로 기술 개발 및 사업화 속도를 높이는 것을 목표로 한다. 비보존은 어나프라주를 포함해 'VVZ-2471' 등 주요 파이프라인을 중심으로 글로벌 협력 네트워크를 확대하고 임상 및 사업화 단계에서의 경쟁력을 강화할 방침이다.

비보존 관계자는 "이번 사업 선정을 통해 글로벌 규제 대응과 임상 전략을 고도화할 수 있는 기반을 확보했다"며 "글로벌 제약사와의 협력 확대 및 해외 시장 진출을 가속화해 혁신 신약 개발 기업으로서 입지를 강화할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com