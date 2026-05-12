비보존, 대상포진후 신경통 치료제 2상 투여 종료

AI 핵심 요약beta
- 의약품 전문기업 비보존제약 관계사 비보존이 경구용 진통제 후보물질 'VVZ-2471'의 대상포진후신경통 환자 대상 국내 임상 2상 마지막 피험자 투여를 완료했다.
- VVZ-2471은 세로토닌 수용체와 메타보트로픽글루타메이트 수용체를 동시에 억제하는 이중 기전으로 기존 치료제의 중추신경계 부작용을 개선한다.
- 회사는 수집된 데이터 분석을 신속히 진행해 탑라인 결과 확보 후 후속 개발 및 글로벌 기술이전 논의를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 의약품 전문기업 비보존제약 관계사 비보존은 경구용 비마약성 진통제 후보물질 'VVZ-2471'의 대상포진후 신경통(PHN) 환자 대상 국내 임상 2상에서 마지막 피험자 투여를 마쳤다고 12일 공시했다.
대상포진후 신경통은 바이러스 감염 이후 발생하는 신경병증성 통증 질환으로, 극심한 통증과 수면 장애를 유발해 환자의 일상을 제약하는 질병이다. 기존 치료제인 가바펜티노이드 계열은 제한적인 효과와 더불어 어지러움, 졸음 등 중추신경계 부작용 문제가 지적되면서 새로운 치료제 수요가 이어져 왔다.
이번 임상 2상은 대상포진후 신경통 환자에게 4주간 VVZ-2471을 4주간 반복 투여하며 유효성과 안전성 평가했. 회사는 최종 투여가 완료됨에 따라 수집된 데이터를 분석하고 탑라인 결과 도출 단계에 들어갈 예정이다.
VVZ-2471은 세로토닌 수용체(5-HT2A)와 메타보트로픽글루타메이트 수용체(mGluR5)를 동시에 억제하는 이중 기전을 특징으로 한다. 앞서 진행된 비임상 및 임상 1상을 통해 기본적인 안전성을 검토받았으며, 현재 미국에서는 오피오이드 사용 장애(OUD) 치료를 목적으로 한 임상 1b상도 병행되고 있다.
비보존 관계자는 "이번 최종 대상자 투여 완료는 VVZ-2471의 신경병증성 통증 치료제 개발 과정에서 중요한 단계"라며 "데이터 분석을 신속히 진행해 탑라인 결과를 확보하고, 이를 기반으로 후속 개발 및 글로벌 기술이전 논의를 추진할 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com