청와대 "나무호 피격 비행체 단정 못한다"…이란 자폭 드론 가능성에 선긋기

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 12일 나무호 피격 비행체가 이란 자폭 드론일 가능성에 단정 못 한다.
- 정부는 잔해를 한국으로 이송해 국방부와 연구소에서 조사한다.
- 1차 조사 결과 미상 비행체 2기가 4일 나무호 선미를 두 차례 타격했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 12일 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 소속 '나무호 피격' 비행체가 이란의 자폭 드론일 가능성이 높다는 추측에 "지금으로서는 비행체의 기종 등을 단정할 수 없다"고 선을 그었다.
청와대 관계자는 이날 "추가 조사를 통해 공격 주체, 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해 나가고자 한다"며 이같이 말했다.
정부는 나무호에서 발견한 비행체 잔해를 한국으로 이송해 국방부와 전문성 있는 연구소에서 조사한다는 방침이다.
조현 외교부 장관은 이날 기자들과 만나 "잔해는 곧 도착할 것"이라며 "감식을 맡은, 관련 전문성이 있는 연구소 등에서 함께 할 것"이라고 밝혔다. 잔해는 신속히 조사할 수 있도록 외교행낭으로 들여오는 것으로 알려졌다.
비행체 정체를 두고 여러 추측이 나오는 가운데 이란전에서 광범위하게 쓰이는 자폭 드론 샤헤드-136일 가능성이 높다는 주장에 힘이 실리고 있다. 이란은 우크라이나를 침공한 러시아에 샤헤드-136을 지원하기도 했다.
정부의 1차 현장조사 결과를 살펴보면, 지난 4일 현지시간 오후 3시 30분쯤 미상의 비행체 2기가 나무호의 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 1분 간격으로 두 차례 타격했다. 비행체가 관통하면서 나무호 왼쪽 선미 외판에는 폭 5m, 깊이 7m의 파공이 생겼다. 파손 부위는 해수면보다 1~1.5m 상단이다.
위성락 청와대 국가안보실장은 전날인 11일 청와대 춘추관에서 기자간담회를 열고 "정부는 추가 조사를 통해 공격의 주체와 (나무호를 타격한 비행체의) 정확한 기종, 물리적 크기를 식별해 나가고 그에 따라 대응 조치도 고려하겠다"고 밝혔다.
또 청와대 고위 관계자는 "(공격 주체 가능성을 두고) 이란을 말씀하는데, 이란이 어떤 관련이 있는지는 지금 현재는 미지의 영역"이라며 "파악하고 있는 단계"라고 했다.
the13ook@newspim.com